WSJ сообщила об отказе Ford от поставок некоторых моделей авто в КНР из-за пошлин

Автомобильная компания Ford Motor прекратила поставлять в Китай некоторые модели дорогостоящих машин из-за взаимно введенных торговых пошлин между КНР и США. Об этом 18 апреля сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Ford Motor прекратила поставки дорогих пикапов, внедорожников и спортивных автомобилей в Китай, чтобы избежать пошлин, которые резко выросли за последние недели, что стало последним проявлением эскалации торговой войны администрации [президента США Дональда] Трампа в автомобильном секторе», — пишет газета.

Уточняется, что ограничения коснулись моделей F-150 Raptor, Mustang и Bronco, собираемых на заводе в штате Мичиган в США, а также Lincoln Navigator производства Кентукки.

Трамп 2 апреля объявил о масштабных мерах: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для ЕС этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%. В своей речи президент назвал 2 апреля днем, когда американцы снова станут богатыми.

На следующий день директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович отметил, что введение пошлин США на импортные товары может спровоцировать цепную реакцию, которая способна привести к мировому финансовому кризису.