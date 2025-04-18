Правительство Великобритании сообщило о телефонном разговоре Стармера и Трампа

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Кир Стармер провели телефонный разговор. Об этом 18 апреля сообщило правительство Соединенного Королевства.

«Лидеры начали с обсуждения текущих и продуктивных дискуссий между Великобританией и США по торговле. Премьер-министр подтвердил свою приверженность свободной и открытой торговле и важность защиты национальных интересов», — уточняется в пресс-релизе.

В ходе беседы мировые лидеры поднимали тему военных действий против мятежного йеменского движения «Ансар Аллах», а также обсудили ситуацию на Украине и в Иране.

«Они договорились оставаться на связи», — заключили в правительстве.

17 апреля глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор и обсудили украинский конфликт. Российский министр во время беседы подтвердил готовность Москвы продолжать совместную работу с Вашингтоном ради надежного устранения первопричин кризиса на Украине.