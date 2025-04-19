«У Ковентри нет такой категоричной антироссийской позиции, как у Баха»

С 20 по 23 апреля в федеральной территории «Сириус» пройдет чемпионат России по фиджитал-спорту — виду, объединяющему соревнования в физическом и цифровом форматах. Занимается организацией этого мероприятия Федерация фиджитал-спорта, президентом которой является чемпион Олимпийских игр-2020 в Токио Никита Нагорный, также работающий вице-президентом Федерации гимнастики России. В интервью «Известиям» он рассказал, как развивается фиджитал-индустрия в стране, объяснил недавний отказ гимнастов от нейтрального статуса, поделился ожиданиями от нового президента Международного олимпийского комитета (МОК), а также прокомментировал рекорд Александра Овечкина по голам в НХЛ.

«Задача нашей федерации — начать в 2025 году принимать участие в развитии фиджитал-спорта по всем дисциплинам»

— Что ждете от предстоящего в «Сириусе» чемпионата России по фиджитал-спорту?

— У нас в этом году шла подготовка к нему на уровне регионов, потом в рамках межрегиональных соревнований. По их итогам лучшие команды и спортсмены отобрались на чемпионат России. Он будет проходить в двух дисциплинах — ритм-симулятор (Just Dance) и двоеборье-тактическая стрельба (CS2 + Лазертаг). Общероссийское движение «Здоровое Отечество», федеральная территория «Сириус» принимают активное участие в поддержке и организации чемпионата. Мы уже подводим итоги по застройке площадки, планируем ее сделать в нашем стиле — красиво, динамично, современно, но в то же время и футуристично. Кроме того, в интерактивном формате будут проходить фиджитал-гонки, в которых нашим ключевым партнером выступает SMP Racing.

В дальнейшем планируется совместное развитие и масштабирование формата фиджитал-гонок в нашей стране. В целом команды уже готовы на высшем уровне к предстоящему чемпионату России. Напомню, что часть из них будут представлять нашу страну на Играх будущего – 2025, которые пройдут в конце 2025 года в ОАЭ. Поэтому для нас очень важно, чтобы участники чемпионата России проявили себя на максимуме и продолжили потом свою подготовку уже к выступлениям на международной арене.

— Почему на чемпионате России только в двух дисциплинах будут соревнования, а тогда как, к примеру, на Играх будущего – 2024 в Казани была 21 дисциплина?

— Из всех дисциплин фиджитал-спорта, правила которых утверждены Министерством спорта РФ, на сегодня только ритм-симулятор и двоеборье-тактическая стрельба проводятся нашей федерацией. А те же футбол, хоккей, баскетбол и гонки в формате фиджитал развиваются в рамках профильных федераций по этим видам спорта. Именно поэтому в этом году начинаем плотное взаимодействие с РФС, Российской автомобильной федерацией (РАФ), Российской федерацией баскетбола (РФБ) и Федерацией хоккея России (ФХР). Планируем в ближайшее время подписать с ними соглашения о взаимодействии и уже в этом году планируем провести совместные соревнования по всем дисциплинам. И задача нашей федерации — начать в 2025 году принимать участие в развитии фиджитал-спорта по всем дисциплинам.

— У вас есть интерес, чтобы Всероссийская федерация фиджитал-спорта управляла этой индустрией во всех дисциплинах, самостоятельно занимаясь их развитием и проведением соревнований?

— Интерес есть колоссальный. Мне кажется, что одна организация должна заниматься развитием фиджитал-спорта в нашей стране, — федерация, которая имеет аккредитацию от Минспорта России и обязательство развивать это направление по всей стране. Разумеется, если любая другая федерация хочет в этом нам помогать или развивать новые дисциплины, к которым есть интерес публики, но соревнования проводятся не по правилам, утвержденным Минспортом, то мы только за. Но в целом развитием фиджитал-спорта во всех официальных дисциплинах должна заниматься одна федерация. Принимая во внимание приоритеты развития профильных федераций и учитывая относительную новизну такого спорта, мы готовы все силы и ресурсы своей федерации направлять на организацию соревнований по фиджитал-хоккею, фиджитал-футболу и так далее. Мы видим будущее фиджитал-спорта в тесном сотрудничестве с профильными федерациями и активно выстраиваем партнерские отношения с такими федерациями, как ФХР и РФС, которым спасибо за то, что они никак не противоречат нам, а, наоборот, заинтересованы в сотрудничестве с нами и говорят: «Ребят, давайте подписывайте с нами соглашения и занимайтесь развитием фиджитал-дисциплин, потому что это ваша прерогатива». Именно для таких целей создавалась Всероссийская федерация фиджитал-спорта — заниматься развитием всех дисциплин в стране.

— Один из отборочных этапов предстоящего чемпионата России в «Сириусе» вы проводили в Белгороде. Насколько сложно это было организовать в прифронтовом регионе?

— Непросто, конечно. Но сейчас вообще очень непросто таким регионам, как Курская и Белгородская области. В сентябре прошлого года мы с Александром Легковым были на открытии первого в регионе фиджитал-центра в Курском государственном университете. В тот момент, когда мы смотрели на всё это, была воздушная тревога. Это ужасно, но люди привыкают к таким условиям и проводят в них соревнованиях. В Белгороде также была воздушная тревога во время соревнований. Но жизнь на этом не останавливается. Понятно, что в этих областях приходится изо всех сил обеспечивать безопасность жителей. Но это же не значит, что люди должны перестать учиться, тренироваться и соревноваться.

— Есть регионы, которые особенно выделяются в плане развития фиджитал-спорта?

— Есть федеральная программа по реализации спортивной инфраструктуры — это 300 фиджитал-центров до 2030 года. А на 2025-й у нас задача, чтобы по всей стране функционировало 50 фиджитал-центров. И хочется сказать спасибо всем регионам, которые максимально включились и развивают фиджитал, как могут. Поэтому не хочу никого выделять. Приведу лишь единичный пример — одно из первых мест, которое мы посетили в рамках работы федерации, — это Сургутский район. Там руководитель далеко не из поколения фанатов фиджитал-спорта или киберспорта. Но он ответил мне так: «Я сам занимался боксом, а ваше направление пока не понимаю. Но детям нравится — они с ума по этому сходят. Как я могу это не поддерживать?»

«Мы создали мультиспортивный международный турнир, привлекающий спортсменов со всего мира»

— С чем вы связываете приезд в Казань на Игры будущего спортсменов даже из таких недружественных стран, как США, Германии, Франции и Эстонии? Это особая система взаимоотношений в фиджитал-спорте?

— Прежде всего, это связано с возможностью собирать команды в интернациональном формате, поскольку соревнования в фиджитал-спорте идут в основном по клубной системе. Там есть легионеры из разных стран. Игры будущего в Казани привлекли представителей 107 государств как раз из-за такого формата, когда человек не зависит от какой-то организации, ассоциации или федерации, которая может ему запретить принимать участие в соревнованиях и лишить возможности развиваться внутри страны. Это как в случае с Александром Овечкиным, ставшим самым легендарным бомбардиром в истории хоккея, будучи русским спортсменом, выступающим за американский клуб. Потому что клубный формат в случае с НХЛ позволяет участвовать в соревнованиях топовым хоккеистам со всего мира без каких-либо политических ограничений.

— Такое можно применить в классических видах спорта?

— Такой же формат мы сейчас создаем в спортивной гимнастике в России — это Гимнастическая премьер-лига. В 2024 году у нас участие в соревнованиях принимали представители разных стран. В том числе, участники Олимпиады в Париже. Казалось, такое невозможно в олимпийский год. Но нет, получилось. И в 2025-м планируем привлекать иностранных гимнастов, которые будут выступать в одних командах с нашими спортсменами. Потому что это клубный формат, позволяющий привлекать людей без каких-либо ограничений. Игры будущего показали такую возможность. И такой формат пошел дальше. За этим будущее. Мы видим топовые индустрии вроде НБА, НХЛ и UFC, проводящие топовые соревнования с привлечением огромного количества партнеров, с большим количеством зрителей — полными трибунами и максимальными просмотрами в интернете. И невероятной выручкой с продажи билетов. Эти организации не привязаны ни к стране, ни к каким-то политическим ограничениям — просто проводят крутые коммерческие турниры, в которых спортсмены могут реализоваться и стать лучшими на планете, а также привлечь большой зрительский интерес. Нам в том числе надо двигаться в этом направлении, что и показали Игры будущего.

Мы создали новый мультиспортивный международный турнир, привлекающий спортсменов со всего мира. Но, несмотря на это, мы натыкались на ограничения со стороны стран. Эти страны грозили своим спортсменам запретом на участие в Олимпийских играх в Париже, если они поедут на Игры будущего в Казани. И они из-за этого отказывались ехать к нам. Не хочу называть спортсменов, страны и дисциплины, но вы можете догадаться, поскольку не так много дисциплин, задействованных и в олимпийской программе, и в фиджитал-спорте. Но всё равно такой формат имеет большое будущее. В моих интересах создать что-то подобное в классических видах спорта в ближайшие два-три года.

— В спортивной гимнастике насколько успешно это реализуется?

— Очень успешно. Огромный зрительский интерес, все билеты продаются за два-три дня. Когда в прошлом году мы проводили такие соревнования Гимнастической премьер-лиги, зал в Москве на 1500 мест был заполнен до отказа. Фан-база, кричалки — таких эмоций у нас в стране в спортивной гимнастике не было никогда. В 2025 году мы планируем в рамках Премьер-лиги провести более 40 соревнований. Кстати, в них могут участвовать и гимнасты, завершившие карьеру спортсменов. Я, например, недавно видел в соцсетях, что к подобным выступлением готовится наш олимпийский чемпион 1996 года Николай Крюков, более 10 лет назад закончивший карьеру. Он был старшим тренером молодежной сборной России, когда я туда попал. И сегодня идут слухи, что он примет участие в соревнованиях Гимнастической премьер-лиги.

— В этой связи вы или ваша жена Дарья не собираетесь принять участие в таких соревнованиях?

— Думаю, Дарья попробует поучаствовать. Возможно, она создаст команду. В моем случае будет не совсем объективно принимать участие, поскольку я как вице-президент Федерации гимнастики России являюсь организатором этих соревнований. К тому же вряд ли найду время на подготовку.

«Не исключаю возвращение на соревновательный помост»

— Вы сами публично не объявляли о завершении карьеры гимнаста — об этом сказала осенью старший тренер сборной России Валентина Родионенко в день вашего избрания вице-президентом федерации. Сами можете сказать, что уже не вернетесь на соревнования уровня Олимпийских игр и чемпионатов мира?

— Мне 28 лет — это возраст, в котором глупо говорить о завершении карьеры в спортивной гимнастике. Тем более делать это в интервью. В своем случае я понимаю, что жизнь непредсказуема, поэтому не исключаю возвращения на соревновательный помост. К тому же какой смысл говорить о завершении карьеры в сегодняшних условиях для нашей страны? У нас впереди очень много амбициозных планов создать что-то крутое и классное, если уж к нам относятся так, как сейчас в рамках получения нейтрального статуса. В этих условиях нам надо создавать что-то свое — более интересное и не подверженное политическому влиянию. Что касается меня, то я обязательно заявлю о завершении своей олимпийской карьеры, но всему свое время. По-человечески правильно будет это сделать, дав увидеться со мной вживую всем болельщикам, которые были со мной всю мою карьеру. И попрощаться с ними с глазу на глаз в рамках какой-нибудь шоу-программы в родном Ростове-на-Дону, после чего уже продолжать радовать людей в новом качестве.

— Допускаете, что еще попробуете попасть на Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелес?

— Не хочу никого обнадеживать лишний раз. Тем более я ведь нахожусь под санкциями США, Канады, Великобритании, с недавних пор ЕС внес меня в свой санкционный список. Понятно, что в таких условиях ездить на международные соревнования представляется проблематичным. Мне просто банально визу не дадут. Но мы не знаем, как дальше будет развиваться политическая история. Как будут развиваться отношения России и США, знают, возможно, только президенты двух стран. Даже, если пойдут улучшения, это не значит, что сразу же во всех видах спорта пойдет допуск российских спортсменов на соревнования под своим флагом и гимном. К сожалению, спортсмены здесь ничего не решают. Они просто никто. И могут лишь делать свою работу, тренироваться, выступать внутри России, высказываться, но не решать, когда и где участвовать под флагом и гимном.

«Мы видим позитивные движения и предпосылки того, что нас потихонечку будут допускать до соревнований»

— В марте в Россию приезжал президент Международной федерации гимнастики (FIG) Моринаро Ватанабе, тогдашний кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК). Какие остались впечатления от общения с ним?

— Не могу комментировать. Но все слышали его слова о том, что наши гимнасты могут выступать на соревнованиях в нейтральном статусе. При этом европейские страны не допускают их. Возьмите ту же Хорватию — при всех неплохих с нею отношениях в рамках спорта визы страна дала не всем нашим. Та же ситуация с Бельгией, где был чемпионат мира.

— Как отреагировали на поражение Ватанабе на выборах президента МОК?

— Никак.

— А на избрание президентом МОК Кирсти Ковентри?

— Мы видим позитивные движения в нашу сторону и предпосылки того, что нас потихонечку будут допускать до соревнований. В любом случае, нет той категоричной антироссийской позиции, как у предыдущего президента МОК Томаса Баха. Хоть Ковентри и от его команды пришла, у нее несколько иные политические взгляды.

— Оптимизм сохраняется даже после того, как нашим гимнастам пришлось отказаться от нейтрального статуса перед апрельским этапом Кубка мира в Осиеке?

— Как показывает практика, условия для нейтрального статуса создает международная федерация. Где-то, как в дзюдо и борьбе, нашим спортсменам достаточно просто соответствовать всем антидопинговым критериям. У пловцов та же ситуация. Плюс им дают возможность отбираться на чемпионат мира в обход чемпионата Европы — сразу через чемпионат России. Где-то требования жестче — например, у гимнастов. FIG создает необъективные требования для допуска на международные соревнования. Вдумайтесь: отказ получил наш гимнаст Мухаммаджон Якубов, который на платформе VK подписан на страницу своей школы, выкладывающей пятый антидопинговый тест. Только цифра пять изображена в качестве римской цифры, а она похожа на букву V. Как мы знаем, этот символ сейчас некоторыми в мире воспринимается в том же контексте, что и буква Z. Якубов его никуда не выкладывал, нигде не размещал его — просто сделал репост. Из-за этого его лишили нейтрального статуса. Это нормально?

— Нет.

— Это вопрос к мировому спортивному сообществу: люди, вы в своем вообще уме? Мы, сборная России по спортивной гимнастике, идем навстречу, готовы получать нейтральный статус и соревноваться. Исходя из всех требований, которые есть, понимая, что кому-то может прийти отказ по политическим соображением, не вносим в списки на нейтральный статус ряд людей — там нет Никиты Нагорного, Давида Белявского, Артура Далалояна. Там только молодые ребята. Один из них — Леша Усачёв — получил отказ потому, что когда-то состоял в Волгограде в ЦСКА. Хотя уже давно за них не выступает — он уже больше пяти лет живет во Владимире. И к ЦСКА не имеет отношения уже давно. И ведь всё это недешево стоит — нужно заплатить €300, чтобы была рассмотрена возможность вручения нейтрального статуса одному спортсмену. Это еще не гарантия, что этот статус ему выдадут. И ведь те ребята, которых не допустили, на сегодняшний день одни из сильнейших гимнастов, они бы что-то выиграли на международной арене.

И это происходит в рамках FIG, президент которой Ватанабе приезжает к нам и говорит российским гимнастам: «Вы все мои сыновья и дочки, будем вас поддерживать!». В итоге недопуск из-за римской цифры V. Это несправедливо и необъективно. Поэтому не надо ждать и подстраиваться под это и создавать свои новые классные соревнования.

«Уверен, для Александра побить рекорд Гретцки — это не предел»

— Вы упомянули в ходе разговора Александра Овечкина. Как отреагировали на его рекорд по голам в НХЛ?

— Следил за ним и продолжаю следить. Уверен: для Александра побить рекорд Гретцки — это не предел. Но для меня момент, когда он забросил 895-ю шайбу в НХЛ, был по эмоциям сродни ощущению, когда я сам стал олимпийским чемпионом. Мечтал пережить такие же эмоции, когда это происходит не со мной. В первый раз это пережил на UFC, когда Ислам Махачев впервые стал чемпионом и забрал пояс Хабиба. Второй случай — это рекорд Овечкина. Написал ему в личном сообщении, что он сделал большое дело, когда в такое время он прославил наш спорт и нашу страну.

— В 2022 году вы выкладывали в соцсетях совместное фото с Овечкиным и подаренной им именной клюшкой.

— Мне было очень приятно, когда мы познакомились с Александром на одном мероприятии. После него он сказал: «Давай в спокойной обстановке познакомимся и поближе пообщаемся в кафе». И вот я ехал на встречу с ним с тренировки в центре на озере Круглое. По дороге заехал в магазин, попросил клюшку той марки, которой играет Овечкин. Мне дали клюшку соответствующей марки. Из-за похода в магазин на час опоздал на встречу, но Саша меня дождался. Мы пообщались и в конце я показал ему эту клюшку. Он ответил: «Ты что, я такой не играю». И достал из сумки свою клюшку, дав ее мне. Понятно, что она не игровая, но Овечкин ею тренировался во время приезда в Россию. В итоге подписал мне ее и подарил. Я ее повесил дома.

У меня есть три клюшки хоккеистов — Овечкина, Ильи Ковальчука и Вячеслава Александровича Фетисова. Причем клюшку Фетисова мне подарили мои друзья. Ею он играл, когда со сборной СССР выиграл чемпионат мира 1983 года в ФРГ. Там он был капитаном и после этого подарил ее кому-то. После чего она спустя много лет через несколько рук дошла до меня.