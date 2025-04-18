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РФ денонсировала договор со странами Скандинавии о сотрудничестве в Баренцевом море

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Правительство России денонсировало соглашения с Финляндией, Швецией и Норвегией о сотрудничестве в Баренцевом регионе. Соответствующее распоряжение 18 апреля было размещено на сайте официального опубликования нормативных правовых актов.

«В соответствии со статьей 37 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации» денонсировать соглашение между правительством Российской Федерации, правительством Королевства Норвегия, правительством Финляндской Республики и правительством Королевства Швеция о создании Международного Баренцева секретариата в целях развития сотрудничества в Баренцевом/Евроарктическом регионе», — говорится в документе.

Помимо этого, было денонсировано соглашение между правительствами государств — членов Совета Баренцева/Евроарктического региона, предполагавшее сотрудничество в сфере предупреждения, готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации.

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31 марта министр обороны Швеции анонсировал новый пакет помощи Киеву на $1,6 млрд. Как указывается на сайте шведского минобороны, 9,2 млрд крон ($920 млн) из этих средств будут направлены на закупку вооружений у производителей в самой Швеции, Скандинавии и Европе. В частности, отмечается, что киевский режим нуждается в боеприпасах, средствах противовоздушной обороны, спутниковых системах связи, пехотном снаряжении и бронетехнике.

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