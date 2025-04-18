18 человек пострадали в результате столкновения поездов в Зимбабве

При столкновении пассажирского товарного поездов рядом с городом Гванда в Зимбабве пострадали 18 человек. Об этом 18 апреля сообщает Zimbabwe Mail.

«Серьезное столкновение поездов недалеко от Гванды сегодня рано утром привело к госпитализации 18 человек», — говорится в материале издания.

Уточняется, что авария произошла между грузовым составом и поездом класса люкс компании Rovos Rail, на котором ехали 47 иностранных туристов.

18 апреля два ребенка и взрослый пострадали при столкновении авто с поездом в Дагестане. Авария произошла в 08:30 мск на железнодорожном переезде на 482-м км автодороги Ставрополь – Прохладный – Моздок – Кизляр – Крайновка. Уточняется, что в результате столкновения пострадал сам водитель, а также двое его несовершеннолетних пассажиров — мальчики в возрасте четырех и 10 лет. Все трое были доставлены с травмами в Центральную городскую больницу Кизляра.