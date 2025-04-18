Два ребенка и взрослый пострадали при столкновении авто с поездом в Дагестане
В Кизлярском районе Дагестана при столкновении автомобиля с поездом пострадали три человека, в том числе двое детей. Об этом 18 апреля сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
Авария произошла в 08:30 мск на железнодорожном переезде на 482-м км автодороги Ставрополь – Прохладный – Моздок – Кизляр – Крайновка.
«38-летний местный житель, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser 100, выехал на запрещающий сигнал семафора и совершил столкновение с поездом», — уточняется в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что в результате столкновения пострадал сам водитель, а также двое его несовершеннолетних пассажиров — мальчики в возрасте четырех и 10 лет. Все трое были доставлены с травмами в Центральную городскую больницу Кизляра.
Ранее в этот день в Омске из-за снега произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в результате аварии пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Всего из-за апрельского снега в Омске произошло больше 20 аварий.