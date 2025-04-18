В Омске из-за погодных условий произошло ДТП с участием пяти автомобилей

В Омске из-за снега произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в результате аварии пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Об этом 18 апреля сообщили в полиции региона.

«Водитель автомобиля «Лада» <...> не учел дорожные условия, при перестроении не предоставил преимущество попутно двигавшемуся автомобилю «Тойота» и допустил с ним столкновение», — написали в Telegram-канале полиции.

Уточняется, что после водитель «Тойоты» допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Исудзу» и еще двумя легковыми автомобилями.

«В результате аварии пострадали четыре человека, в том числе двое детей 2015 и 2018 годов рождения», — дополнили в полиции.

Всего из-за апрельского снега в Омске произошло больше 20 аварий.

16 апреля в автомобильной аварии в Оренбургской области на трассе Орск – Гай три человека погибли и двое пострадали. Уточняется, что водитель ВАЗ-2112 при выезде на встречную полосу движения допустил столкновение с автомобилем Mazda. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.