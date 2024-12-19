Сошлись в пути: что грозит виновным в аварии поездов в Мурманской области

Виновным в аварии на железной дороге в Мурманской области и гибели двух человек грозит до семи лет лишения свободы, считают юристы. Инцидент произошел 18 декабря — грузовой состав столкнулся с пассажирским, пострадало более 30 человек. Возбуждено уголовное дело, в рамках следствия задержан машинист товарняка и его помощник. Как выяснили «Известия», в кабине грузового поезда сначала загорелся главный выключатель, затем заклинило токоприемник. Он остановился и ожидал ремонтную бригаду, но башмаки для торможения, установленные под колеса, не удержали состав, он вылетел со своего пути и протаранил идущий мимо пассажирский поезд. Что стало известно после первых допросов подозреваемых и как спасались пассажиры — в материале «Известий».

Какие последствия столкновения поездов

Машинист грузового поезда и его помощник задержаны в рамках расследования железнодорожной аварии в Мурманской области. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Столкновение произошло вечером 18 декабря. На железнодорожной станции Княжая товарный состав врезался в пассажирский поезд Мурманск-Санкт-Петербург. По последним данным, в результате аварии погибли два человека, 31 пострадал. Минздрав уточняет, что 10 пострадавших, среди которых три ребенка, находятся в тяжелом состоянии.

Машинистов грузового состава подозревают в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Фото: РИА Новости

Из допроса подозреваемых стало известно, что, после того как они проехали станцию Княжая, в кабине загорелся главный выключатель. Локомотив остался без энергии и не мог тянуть состав с 6 тыс. т груза.

После этого машинист и его помощник остановили состав, положили под колеса пять тормозных башмаков и начали разбираться в проблеме. Они надеялись, что такое количество башмаков удержит состав, который стоял на небольшом уклоне, рассказал источник «Известий», знакомый с материалами допросов.

По словам собеседника «Известий», машинист рассказал следователям: визуально осмотрев состав, он увидел, что левый токоприемник неисправен, и доложил об этом диспетчеру. От диспетчера поступило указание попробовать поднять токоприемник. Сделать это, по его словам, не удалось. И в этот момент состав начал откатываться назад.

Помощник машиниста на допросе показал, что в этот момент машинист «стал кричать», требуя установить под колеса дополнительные башмаки. Но сделать это, при том что состав уже начал движение, было опасно и практически невозможно.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

В результате состав набрал серьезную скорость, вылетел со своего пути и столкнулся с хвостовой частью пассажирского поезда, который в это время проезжал мимо, по соседней колее.

Сейчас движение поездов через станцию Княжая восстановлено, сообщили в пресс-службе РЖД. Первым после приостановки проследовал пассажирский поезд № 11 Мурманск – Санкт-Петербург. В компании также добавили, что госпитализированные могут рассчитывать на выплату в 1 млн рублей, а те пассажиры, которые обратились за медицинской помощью, но не были госпитализированы, смогут получить по 500 тыс. Деньги за билеты уже возвращены 296 пассажирам, еще от 25 компания ждет реквизиты, чтобы перечислить средства.

«Родственникам погибших компания выплатит по 2,2 млн рублей», — сообщили в РЖД.

Что случилось с пассажирами поезда

Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения в Полярных зорях, Апатитско-Кировскую и Кандалакшскую ЦРБ, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Исполняющая обязанности главврача Кандалакшской центральной районной больницы Мария Пряхина рассказала «Известиям», что после аварии к ним в медицинское учреждение поступило 18 человек и еще один приехал самостоятельно.

Одна из пассажирок рассказала «Известиям» о том, как ей посчастливилось уцелеть, несмотря на то что она находилась в непосредственной близости от места столкновения.

— Это всё происходило так быстро... Мы сначала не поняли, что происходит. Мы ехали как раз во втором вагоне, в который врезался [товарняк], в крайнем купе, — пояснила она. — Поезд врезался в туалеты за нами. Каким-то чудом мы остались целы.

Еще одна собеседница «Известий», Юлия, рассказала, что в момент происшествия находилась в вагоне-ресторане. В момент столкновения там разбилась вся посуда. Изначально ей сказали, что кто-то из пассажиров дернул стоп-кран.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

— Мы пошли в наш вагон. Уже в соседнем вагоне от нашего все двери были повалены, потолок обвален, не пройти, — рассказала она. — Мы пролезли как-то — а наш вагон весь перекошен. Ни вещи, ни документы, ничего не забрать.

На помощь пострадавшим одними из первых пришла команда юных хоккеистов из мурманской «Арктика» — они тоже ехали в этом поезде.

— Увидели, что там мужчину вытаскивают, мы его взяли, отнесли до теплого места, — рассказал хоккеист Максим Бондарчук. — Дальше бабушку увидели, как идет с тяжелыми сумками. Тоже ее взяли. Донесли пару человек до вокзала.

Еще одна пассажирка сказала, что в момент аварии выключился свет, появился дым, искры и всё затряслось.

Справка «Известий» Происшествия с пассажирскими поездами в 2024 году. 26 июня в Коми с рельсов сошли девять вагонов пассажирского поезда Воркута – Новороссийск. Из 215 человек, находившихся в нем, трое погибло и восемь попали в больницы в тяжелом состоянии. 29 июля в Волгоградской области из-за столкновения с грузовиком «КамАЗ» с рельсов сошел пассажирский поезд Казань – Адлер. Пострадало около 100 человек, водитель грузовика позднее скончался от полученных травм. 1 апреля пассажирский поезд столкнулся с рейсовым автобусом в Ярославской области. МЧС сообщило о том, что в результате погибли все восемь человек, находящихся в автобусе.

Что грозит виновным в аварии

Обвинение может быть предъявлено как машинисту и его помощнику, которые управляли неисправным поездом, так и лицам, которые должны были следить за исправностью состава перед его отправлением, считает адвокат московской коллегии адвокатов «Лобутев и партнеры» Анна Малафеева.

— За нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта предусмотрена ответственность вплоть до семи лет лишения свободы, — напомнила она.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Пострадавшие могут дополнительно обратиться с гражданскими исками о возмещении вреда как к обвиняемым, так и к компании-перевозчику. Адвокат Владимир Шелупахин считает, что в столкновении двух поездов могут обвинить органы управления, обеспечивающие логистику, то есть диспетчерскую службу.

— Руководство транспортной компании несет ответственность, в соответствии с которой владелец источника повышенной опасности, которым в данном случае является железнодорожный транспорт, обязан возместить причиненный вред, — сказал он.

Окончательное решение по наказанию виновных суд будет выносить из материалов, собранных при расследовании уголовного дела, с учетом возможных смягчающих и отягчающих обстоятельств, заявил адвокат Дмитрий Ястребов.