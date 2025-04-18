В МВД предупредили об опасности использования VPN

В Управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ предупредили, что использование VPN при работе с банковскими приложениями может привести к блокировке личного кабинета.

В беседе с aif.ru в пятницу, 18 апреля, в ведомстве рассказали, что банк настраивает систему защиты от мошенников таким образом, что система распознает, что туда входит именно владелец личного кабинета.

«Если кто-то посторонний получает доступ к личному кабинету, с другим IP-адресом и индивидуальным номером мобильного телефона, банк понимает, что вошел другой человек. Если человек использует VPN, банк не может определить, кто именно выполняет операцию, что чревато блокировкой», — пояснил сотрудник МВД.

Для снятия блокировки придется обратиться в отделение банка, пишет НСН.

В ведомстве добавили, что VPN-приложения, позволяющие обходить заблокированные интернет-ресурсы, могут содержать в себе ряд угроз. В лучшем случае могут анализировать интересы пользователя, с тем чтобы предлагать ему рекламу. В худшем можно получить на смартфон вредоносную программу.

11 апреля Роскомнадзор рекомендовал отказаться от иностранных протоколов шифрования в VPN. В ведомстве уточнили, что те организации, которые по различным причинам не имеют возможности отказаться от иностранных протоколов, будут внесены в список исключений.

10 апреля в пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что в первом квартале 2025 года удалил или заблокировал 12,6 тыс. материалов в интернете с рекламой VPN-сервисов, что в 1,8 раза больше, чем за весь 2024 год. Также в марте 2025 года Роскомнадзор удалил или заблокировал 8,7 тысячи публикаций о способах обхода блокировок доступа к запрещенным материалам, сообщает 360.ru.