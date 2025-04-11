Роскомнадзор рекомендовал отказаться от иностранных протоколов шифрования в VPN

Владельцы российских частных виртуальных сетей (VPN), которые используют иностранные протоколы шифрования, должны рассмотреть варианты отказа от них. Об этом 10 апреля сообщили на сайте Роскомнадзора.

«Рекомендуем при передаче данных отказаться от иностранных протоколов шифрования, используемых в том числе приложениями, предоставляющими доступ к запрещенной информации», — говорится в опубликованном материале.

В ведомстве уточнили, что те организации, которые по различным причинам не имеют возможности отказаться от иностранных протоколов, будут внесены в список исключений. Для этого необходимо будет отправить для проверки заявление с обоснованием и указанием IP-адресов протоколов.

19 февраля сообщалось о том, что Таганский суд Москвы впервые принял решение оштрафовать провайдера VPN-сервиса — компанию Hidemy.network Ltd. — в связи с нарушением правил деятельности иностранного агента.