Яхтенный поход «Россия на Балтике» пройдет летом 2025 года

Третий яхтенный поход «Россия на Балтике» состоится летом 2025 года. Мероприятие пройдет в рамках совместного проекта музеев-заповедников «Петергоф» и «Музей Мирового океана», посвященного созданию резиденций на Балтике. Об этом 18 апреля сообщается на официальном сайте музея-заповедника «Петергоф».

«В этом году проект расширяется и будет состоять из нескольких этапов. Помимо морской части, в которой примут участие парусные яхты из Санкт-Петербурга, Калининграда, Выборга и яхт-клубов Ленинградской области, будет организован целый комплекс культурно-просветительских массовых мероприятий на берегу», — говорится в публикации.

Мероприятие начнется в конце июня. Тогда посетителям представят культурную программу на набережной лейтенанта Шмидта в Санкт-Петербурге. Судна, которые примут участие в походе, пройдут около тысячи километров по Балтийскому морю из Санкт-Петербурга до Калининграда, после этого яхты вернутся обратно.

Также состоится «Мореходная Ассамблея» — регата, которая включит в себя парад парусов, фестивальную программу в Нижнем парке музея-заповедника «Петергоф».

«Два музея, два города, два региона связывает Балтийское море. Когда мы отправляли яхты в первый музейный поход, мы хотели, чтобы в будущем он стал полноценной регатой, способной объединить два региона, спорт, культуру, взрослых и детей», — отметил генеральный директор музея-заповедника «Петергоф» Роман Ковриков.

Программа яхтенного похода завершится в конце июля праздничными мероприятиями в честь дня Военно-морского флота на площадке Музея Мирового океана.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 20 марта сообщил, что на 28 июня назначена дата проведения ежегодного праздника выпускников «Алые паруса». Уточняется, что подготовка к мероприятию уже началась.