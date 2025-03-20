Праздник выпускников «Алые паруса» в 2025 году пройдет 28 июня

В Санкт-Петербурге организаторы начали подготовку к ежегодному празднику выпускников «Алые паруса». Как сообщил 20 марта губернатор города Александр Беглов, дата торжества назначена на 28 июня.

«Любимый петербуржцами праздник выпускников «Алые паруса» пройдет в этом году 28 июня. Начинаем подготовку к одному из самых зрелищных мероприятий в Петербурге», — написал Беглов в своем Telegram-канале.

В 2024 году праздник выпускников проходил в юбилейный, 20-й раз после возобновления традиции празднования. В ночь на 29 июня масштабное и долгожданное событие посетили тысячи выпускников со всей России. Праздник был возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.