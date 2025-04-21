Шиномонтаж в России за год подорожал на 12%
В марте 2025 года средний чек заказ-нарядов, в которых есть услуга шиномонтажа, составил 7219 рублей, что на 12% больше год к году. Об этом сообщили аналитики международной сети автосервисов Fit Service, их исследование есть в распоряжении «Известий».
Cезон шиномонтажа в этом году начался раньше обычного, отметили эксперты. В марте зафиксированы всплески спроса на эту услугу в Южном, Центральном, Северо-Кавказском, Приволжском, Северо-Западном федеральных округах. На апрель пришелся активный сезон смены резины в Уральском, Сибирском и Дальневосточном округах.
Число услуг шиномонтажа в марте было на 78% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом апрель показал снижение спроса на 15% год к году. Число сопутствующих шиномонтажу сезонных услуг в мартовских чеках автовладельцев выросло на 82% по сравнению с прошлым годом, подсчитали аналитики.
Ранее в этот день сообщалось, что в марте 2025 года россияне стали чаще покупать шины большего диаметра. По сравнению с первым месяцем прошлого года более чем в два раза (на 159%) выросло число шиномонтажных работ с колесами диаметром 19 дюймов, на 140% — с 18-дюймовыми и на 100% — с 22-дюймовыми.
16 апреля сообщалось, что за год, с марта 2024-го по март 2025 года, средняя цена на летние шины премиального ценового сегмента для легковых машин выросла на 3,6%, тогда как зимние шины подорожали на 8,9%.