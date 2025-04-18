Госавтоинспекция объявила массовые проверки водителей в выходные дни

В пятницу и выходные дни (18–20 апреля) Госавтоинспекция проведет массовые и сплошные проверки водителей, особое внимание будет уделено поиску нетрезвых автомобилистов. О готовящихся рейдах объявили региональные управления ведомства.

Автоинспекторы проведут профилактические мероприятия на дорогах Ивановской, Тверской, Ульяновской, Кировской, Самарской, Новгородской, Смоленской, Липецкой, Курской, Пензенской областей и в других регионах.

«В преддверии выходных дней Госавтоинспекция напоминает водителям о недопустимости управления транспортным средством в состоянии опьянения. Массовые проверки на российских дорогах для выявления водителей, севших за руль после употребления алкоголя, проводятся в выходные автоинспекторами регулярно», — заявил «Известиям» заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.

Он призвал граждан, увидевших, что за рулем автомобиля находится водитель в неадекватном состоянии, который создает опасные ситуации на дороге, не оставаться равнодушными и сообщать об этом в полицию. Автоинспекторы обязательно примут все необходимые меры реагирования на подобные сообщения, отметил Белан.

В Госавтоинспекции напомнили, что за управление автомобилем в состоянии опьянения, как и за отказ от медосвидетельствования, предусмотрено лишение водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет и крупный штраф.

Накануне столичный Центр организации дорожного движения рассказал о перекрытиях улиц в Москве в связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных Дню Победы. Так, 18 апреля будет закрыто движение на участке МКАД, на Волгоградском проспекте, в Шоссейном проезде и Проектируемом проезде №3502. 23 апреля будет запрещен проезд по улицам Тверская, Охотный Ряд, Моховая, Большая Никитская. 29 апреля и 3 мая не будет движения по улицам Большая Садовая, Новый Арбат и по Большому Каменному мосту.