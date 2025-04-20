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Эксперт заявила о высоком содержании добавок в молочном шоколаде

Нутрициолог Шилова: в молочном шоколаде содержится много добавок и насыщенных жиров
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Молочный шоколад считается наименее полезным десертом. Темный же шоколад богат антиоксидантами, улучшает настроение и стимулирует мозговую деятельность. Об этом 20 апреля «Известиям» рассказала нутрициолог, сертифицированный персональный тренер, эксперт в области функционального тренинга Наталья Шилова.

По словам специалиста, шоколад может приносить как существенную пользу, так и серьезный вред в зависимости от вида и количества потребления.

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Она объяснила, что наибольшую ценность представляет темный шоколад с содержанием какао-бобов более 60%. Эксперт поделилась: ряд исследований подтвердил, что регулярное употребление качественного шоколада может снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 37%.

«Также ученые на протяжении нескольких десятилетий отслеживали когнитивные способности жителей штата Нью-Йорк. В результате была выявлена положительная корреляция между приемом шоколада и умственными способностями. Люди, которые ели шоколад хотя бы раз в неделю, как правило, проявляли лучшие умственные способности», — заявила эксперт.

Однако Шилова предупредила о необходимости строго соблюдать нормы потребления. Рекомендуемая дневная порция темного шоколада составляет 20–30 г, что эквивалентно нескольким долькам. Для молочного шоколада эту дозу следует уменьшить вдвое из-за высокого содержания сахара и насыщенных жиров.

«Самым вредным считается именно молочный шоколад из-за высокого содержания сахара и добавок, так как в нем много насыщенных провоспалительных жиров. Выбирая, что съесть на десерт, примите решение в пользу темного шоколада», — порекомендовала специалист.

Ранее, 29 марта, исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рассказала «Известиям» о вреде употребления сладкого на ночь. По ее словам, главная причина, по которой вредно есть сладкое на ночь, — резкий скачок уровня сахара в крови. Дело в том, что организм ночью медленнее перерабатывает сахар, что повышает нагрузку на поджелудочную железу. Избыток сахара превращается в жир, это увеличивает риск ожирения. Кроме того, сахар нарушает ночной обмен веществ, что может ухудшать сон, подчеркнула эксперт.

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