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Эксперт рассказала о вреде употребления сладостей на ночь

Эксперт Лялина: если съесть сладкое на ночь, то подскочит уровень сахара в крови
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Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn
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Главная причина, по которой сладкое на ночь есть вредно, — это резкий скачок уровня сахара в крови. Об этом рассказала «Известиям» 29 марта исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

«Когда мы едим быстрые углеводы перед сном, уровень глюкозы резко повышается, а затем падает, вызывая скачки инсулина. Это со временем может привести к инсулинорезистентности — состоянию, при котором клетки хуже реагируют на инсулин и возрастает риск диабета второго типа», — объяснила она.

Организм ночью медленнее перерабатывает сахар, что повышает нагрузку на поджелудочную железу. Избыток сахара превращается в жир, это увеличивает риск ожирения. Кроме того, сахар нарушает ночной обмен веществ, что может ухудшать сон, подчеркнула эксперт.

«Продукты, которые нельзя есть на ночь: сладкие напитки (лимонад, соки, смузи с большим количеством фруктов), так как они быстро повышают сахар в крови. Конфеты, мармелад, карамель, шоколад из-за высокой концентрации сахара. Под запретом на ночь мучные изделия (булочки, печенье, белый хлеб), они тоже содержат простые углеводы, которые вызывают скачки глюкозы. Фрукты с высоким гликемическим индексом (бананы, виноград, финики, арбузы) также могут перегружать поджелудочную железу», — уточнила Лялина.

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Говоря о том, чем заменить сладкое на ночь, она отметила: чтобы не было резкого скачка сахара, можно поесть полезных жиров, например горсть орехов — миндаль, грецкий, кешью. Также допустимо употребление натурального йогурта без сахара с корицей — корица помогает контролировать уровень сахара в крови. Можно попробовать творог — он содержит белок и кальций, а также медленно переваривается, поэтому отлично утоляет голод. К тому же полезны овощи (огурцы, сельдерей, морковь) — они низкокалорийные.

«Если очень хочется сладкого, можно съесть кусочек темного шоколада (70% какао и выше) или выпить теплую воду с корицей или чай с мятой — это может снизить тягу к сахару», — добавила эксперт.

Ранее, 29 января, врач-гастроэнтеролог, эндоскопист клиники Gastro Clinic Натия Чехоева рассказала «Известиям», что систематическое потребление избыточного количества калорий неизбежно перегружает организм. Это не только увеличивает массу тела, но и создает нагрузку на внутренние органы, в том числе на сердце, печень, поджелудочную железу.

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