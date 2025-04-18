Патрушев обсудил с губернатором Лимаренко развитие АПК в Сахалинской области

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев обсудил развитие агропромышленного комплекса (АПК) и экологические вопросы Сахалинской области с губернатором Валерием Лимаренко в ходе рабочей встречи 18 апреля.

Уточняется, что объем вылова в регионе в 2024 году увеличился и составил почти 745 тыс. т. Кроме того, в рамках второго этапа механизма предоставления квот компаниям было заключено четыре договора с инвестиционным обязательством по строительству рыбоперерабатывающих заводов большой мощности, два из которых построены в прошлом году.

По словам Лимаренко, приоритетной задачей для Сахалинской области является развитие прибрежного рыболовства, поэтому одной из ключевых тем встречи стала модернизация Корсаковского морского торгового порта. План развития Южного ковша порта предусматривает создание технопарка для производства рыболовных и туристических судов, а также инфраструктуры для захода судов прибрежного рыболовства.

Согласно плану, новая портовая инфраструктура позволит снять навигационные ограничения и повысит стабильность обслуживания кораблей, а реконструкция одной из главных морских гаваней Сахалина повысит транспортную доступность региона и позволит ему стать частью международных транспортных путей. Ожидается, что грузооборот рыбной продукции увеличится со 150 тыс. до 600 тыс. т в год.

В ходе встречи была затронута тема развития сельского хозяйства в регионе. Так, с начала 2025 года вырос показатель производства молока. В последние три года Сахалинская область проводит большую работу в рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Патрушев и Лимаренко также обсудили итоги национального проекта «Экология». С 2019 по 2024 год регион участвовал в реализации федеральных проектов «Комплексная система обращения с ТКО» и «Сохранение лесов». Общий объем финансирования составил почти 600 млн рублей.

Также, в рамках нового нацпроекта «Экологическое благополучие» в Сахалинской области готовятся мероприятия по проектам «Экономика замкнутого цикла», «Вода России», «Чистый воздух» и «Сохранение лесов». До 2030 года запланировано выделение 2 млрд рублей.

Заместитель председателя правительства России 8 апреля на расширенном заседании коллегии Федерального агентства по рыболовству заявил, что экспорт российской рыбной продукции в 2024 году составил 1,9 млн т. В прошлом году отрасль продемонстрировала устойчивость, обеспечив стабильное производство и установив ряд рекордов, а также нарастив экспортный потенциал, отметил он.