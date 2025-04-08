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Патрушев сообщил об экспорте 1,9 млн т российской рыбной продукции в 2024 году

Патрушев: экспорт российской рыбной продукции в 2024 году составил 1,9 млн т
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Фото: ТАСС/Сергей Красноухов
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Экспорт российской рыбной продукции в 2024 году составил 1,9 млн т. Об этом 8 апреля заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев на расширенном заседании коллегии Федерального агентства по рыболовству.

В прошлом году отрасль продемонстрировала устойчивость, обеспечив стабильное производство и установив ряд рекордов, а также нарастив экспортный потенциал.

«Наша рыба была и остается важной составляющей в структуре экспорта АПК. В прошлом году мы направили за рубеж 1,9 млн т рыбной продукции (1,91)», — сообщил Патрушев.

По его словам, на сегодняшний день российская рыба реализуется более чем в 90 странах мира, что подтверждает статус России как мирового лидера по объемам поставок мороженой рыбы. Патрушев отметил, что отрасли предстоит и дальше увеличивать объем вылова водных биоресурсов. Должны быть продолжены системное изучение и последующее освоение новых акваторий, в том числе в зонах иностранных государств и конвенционных районах Мирового океана.

«В целом добыча водных биоресурсов по итогам 2024 года превысила 4,9 млн т. В том числе есть прирост по минтаю и сельди. А вылов сардины иваси стал рекордным за всю постсоветскую историю и достиг 580 тыс. т. Также добавлю, что объем аквакультуры в 2024 году составил 380 тыс. т. За достигнутые результаты я хотел бы поблагодарить команду Росрыболовства и, конечно, всю огромную отрасль. Показатели собственного производства позволили нам полноценно насытить собственный рынок: уровень самообеспеченности превысил 138%», — подчеркнул он.

Как указал Патрушев, оборот отрасли за прошлый год вырос на 7% и составил 1,1 трлн рублей. Заработная плата в рыбной отрасли в два раза превышает среднюю зарплату по экономике.

Одним из ключевых событий, продолжил Патрушев, в рамках научной деятельности стал старт Большой африканской экспедиции. Российские ученые совместно с экипажами двух научных судов проводят исследования в акваториях пяти африканских государств. На реализацию этого масштабного проекта правительство России выделило 2,2 млрд рублей.

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11 марта Рыбный союз рассказал «Известиям», что Россия в 2025 году может нарастить экспорт рыбы в Китай. Данный прогноз произошел на фоне введения Поднебесной ввозных пошлин в размере 10% на рыбу и морепродукты из США.

Патрушев заявил в августе прошлого года, что вылов у российских рыбаков в 2024 году немного ниже прошлогоднего, однако его достаточно для внутреннего рынка и экспорта. По его словам, самообеспеченность рыбной продукцией в России превышает показатели Доктрины продовольственной безопасности и сохраняется на уровне более 160%.

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