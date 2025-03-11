Россия в 2025 году может нарастить экспорт рыбы в Китай
Россия в 2025 году может нарастить экспорт рыбы в Китай. Данный прогноз произошел на фоне введения Поднебесной 10 марта ввозных пошлин в размере 10% на рыбу и морепродукты из США. Об этом рассказали «Известиям» 11 марта в Рыбном союзе.
«Российские позиции могут укрепиться как в части рыбы мороженой (минтай, дальневосточные лососевые, треска, камбала, сельдь), так и в категории продукции высокой степени переработки (филе и фарш минтая). Позитивная обстановка может сложиться и в сегменте холодноводных крабов, где из серьезных соперников на китайском рынке у России останется только Норвегия», — рассказали «Известиям» в объединении.
Кроме того, в союзе напомнили, что в 2024 году российский экспорт рыбы и морепродуктов в Китай снизился на 13% в весе, до 1,1 млн т, и сократился на 5% в денежном эквиваленте, до $2,7 млрд. А вот США в прошлом году экспортировали в Китай 280 тыс. т рыбы и морепродуктов на сумму $1,1 млрд.
Ранее, 10 февраля, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков в беседе с «Известиями» объяснил причины роста экспорта титана из РФ в КНР. По его словам, учитывая санкции против России на высокотехнологичное сырье, титан, который относится к этой категории, необходимо было перенаправить на дружественные рынки. Китай как крупнейшая экономика мира по паритету покупательной способности стал естественным партнером для таких поставок.