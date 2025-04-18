Мужчина пострадал после атаки дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области
Мужчина пострадал после атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на движущийся автомобиль в поселке Октябрьский Белгородской области. Об этом 18 апреля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В поселке Октябрьский Белгородского района дрон ВСУ ударил по движущемуся автомобилю. Ранен мирный житель», — написал он в своем Telegram-канале.
Гладков уточнил, что у пострадавшего диагностированы черепно-мозговая травма, а также ожоги лица и кистей. Его госпитализировали.
Кроме того, губернатор добавил, что в результате взрыва беспилотника автомобиль загорелся, однако пожарные смогли оперативно справиться с огнем.
В этот же день в населенном пункте Новая Таволжанка Белгородской области беспилотник атаковал мужчину, который ехал на велосипеде. Пострадавшего доставили на подстанцию скорой медицинской помощи, ему диагностировали баротравму и осколочное ранение спины.