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Мужчина пострадал после атаки дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области

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Фото: t.me/vvgladkov
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Мужчина пострадал после атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на движущийся автомобиль в поселке Октябрьский Белгородской области. Об этом 18 апреля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В поселке Октябрьский Белгородского района дрон ВСУ ударил по движущемуся автомобилю. Ранен мирный житель», — написал он в своем Telegram-канале.

Гладков уточнил, что у пострадавшего диагностированы черепно-мозговая травма, а также ожоги лица и кистей. Его госпитализировали.

Кроме того, губернатор добавил, что в результате взрыва беспилотника автомобиль загорелся, однако пожарные смогли оперативно справиться с огнем.

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В этот же день в населенном пункте Новая Таволжанка Белгородской области беспилотник атаковал мужчину, который ехал на велосипеде. Пострадавшего доставили на подстанцию скорой медицинской помощи, ему диагностировали баротравму и осколочное ранение спины.

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