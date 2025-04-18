В Белгородской области дрон ВСУ атаковал ехавшего на велосипеде местного жителя
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- В Белгородской области дрон ВСУ атаковал ехавшего на велосипеде местного жителя
В населенном пункте Новая Таволжанка Белгородской области беспилотник (БПЛА) атаковал мужчину, который ехал на велосипеде. Об этом 18 апреля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Попутным транспортом пострадавший доставлен на подстанцию скорой медицинской помощи в город Шебекино», — уточнил губернатор в своем Telegram-канале.
По словам Гладкова, медики диагностировали пострадавшему баротравму и осколочное ранение спины. В настоящее время бригада скорой транспортирует его в городскую больницу №2 Белгорода.
Ранее в этот день в Волоконовском районе Белгородской области в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли два бойца самообороны. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибших.