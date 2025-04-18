Матвиенко осудила задержание православного епископа в Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду не уважает народ своей страны и его духовные традиции. Об этом 18 апреля заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, комментируя срыв поездки представляющего митрополию Молдавии архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла в Израиль за Благодатным огнем.

«Ждать, что президент Молдавии Майя Санду начнет уважать народ своей страны, его культуру и веру, не приходится. Очевидная бездуховность Санду происходит из природы ее нынешней власти — она является главой навязанной Молдавии колониальной администрации, колониального режима», — цитирует ее «СенатИнформ».

По словам Матвиенко, колониальным режимам, таким как текущее молдавское правительство, неинтересны духовные потребности народа. По ее мнению, именно с этим связано негативное отношение Кишинева к епископу Молдавской митрополии.

Епископ Маркелл, направлявшийся в Израиль за Благодатным огнем, сообщил 17 апреля «Известиям», что его задержали на паспортном контроле в аэропорту Кишинева. Там у него без объяснения причин изъяли документы. По словам священника, всё это было сделано целенаправленно, чтобы он не успел на рейс.