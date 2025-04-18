Названы регионы РФ с наибольшим количеством ДТП

Краснодарский край возглавил рейтинг по числу ДТП в I квартале 2025 года. Об этом 18 апреля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование страховой компании ВСК, которое изучило статистику обращений по ОСАГО.

На Краснодарский край пришлось 5,4% ДТП. На втором месте оказалась Москва с долей 5,2%. Следом в рейтинге идут Московская и Новосибирская области, а также Республика Башкортостан. Общий уровень аварийности на российских дорогах в I квартале уменьшился на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали аналитики.

Чаще всего участниками ДТП становились владельцы автомобилей «ВАЗ», Toyota, Hyundai, «ГАЗ», Kia и Renault. По вине мужчин произошло 83% аварий. При этом в прошлом году в первые три месяца женщины становились инициаторами ДТП в 13% случаев.

Также отмечается, что в 2025-м доля происшествий по вине представителей корпоративных автопарков (такси, каршеринга, сервисов доставки и прочих) выросла с 18 до 20% за год. Самой «опасной» возрастной группой на дорогах назвали водителей в возрасте 30–40 лет (29% происшествий по ОСАГО), в то время как молодые автомобилисты оказались самыми аккуратными (15%).

9 апреля сообщалось, что за первые три месяца 2025 года в России произошло 24 тыс. ДТП, что на 1,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате этих аварий погибли 2,6 тыс. человек (–0,8%), ранены 30,6 тыс. (+1,4%).