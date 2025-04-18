Додик заявил о росте международной поддержки Республики Сербской

В последнее время у боснийских сербов появилось много союзников в других странах. Об этом 18 апреля заявил президент Республики Сербской (энтитета Боснии и Герцеговины, БиГ) Милорад Додик в интервью газете «Глас Српске».

«Мы не собираемся воевать, но будем защищать Республику Сербскую политическими средствами. <...> Мы боремся за статус Республики Сербской», — сказал Додик.

По его словам, семь-восемь лет назад у энтитета не было заметных союзников в Евросоюзе (ЕС), однако теперь ситуация изменилась. Сейчас доминирующие партии Австрии, Германии, Франции и Италии поддерживают боснийских сербов, подчеркнул Додик.

«Сегодня, по нашим оценкам, у нас 140–150 членов Европейского парламента, которые без колебаний встанут на сторону Республики Сербской», — указал он, приведя в пример Австрийскую партию свободы, немецкую «Альтернативу для Германии», французское «Национальное объединение» и итальянскую партию «Лига».

Додик также отметил хорошие связи энтитета с Россией, Азербайджаном и Китаем, а также улучшение отношений с администрацией президента США Дональда Трампа.

Ранее, 2 апреля, глава комитета сербского парламента по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич рассказал «Известиям» об угрозе развала БиГ из-за судебного приговора Додику. По словам парламентария, арест президента дает Республике Сербской полное право отделиться от Боснии и присоединиться к Сербии.

Суд БиГ 26 февраля заочно приговорил Додика к году тюремного заключения и вынес запрет на политическую деятельность в течение шести лет. Отмечалось, что решение может быть обжаловано. 12 марта стало известно, что прокуратура БиГ постановила задержать президента Республики Сербской, а также премьер-министра страны Радована Вишковича.