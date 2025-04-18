В Томской области бездомные собаки напали на мужчину с ребенком
Бездомные собаки напали на мужчину с ребенком в Томской области, следователям поручено возбудить уголовное дело. Об этом 18 апреля сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СК) России.
Там отметили, что сообщение о нападении бродячих животных на местного жителя и его ребенка возле детского сада 17 апреля появилось в СМИ.
«Глава Следственного комитета РФ [Александр Бастрыкин] дал поручение руководителю следственного управления СК России по Томской области Щукину А.В. возбудить уголовное дело и представить доклад», — уточняется в Telegram-канале главного ведомства.
Следственное управление (СУ) СК России по Томской области указало на своем сайте, что организована проверка на предмет преступления по ст. 293 УК РФ («Халатность»).
Также 18 апреля СУ СК России по Курганской области возбудил уголовное дело после нападения стаи собак на ребенка. Уточняется, что инцидент произошел 15 апреля в поселке Восточный. Группа собак атаковала несовершеннолетнюю девочку, возвращавшуюся домой из школы. В результате нападения пострадавшая получила раны.