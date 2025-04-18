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В Томской области бездомные собаки напали на мужчину с ребенком

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Бездомные собаки напали на мужчину с ребенком в Томской области, следователям поручено возбудить уголовное дело. Об этом 18 апреля сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СК) России.

Там отметили, что сообщение о нападении бродячих животных на местного жителя и его ребенка возле детского сада 17 апреля появилось в СМИ.

«Глава Следственного комитета РФ [Александр Бастрыкин] дал поручение руководителю следственного управления СК России по Томской области Щукину А.В. возбудить уголовное дело и представить доклад», — уточняется в Telegram-канале главного ведомства.

Следственное управление (СУ) СК России по Томской области указало на своем сайте, что организована проверка на предмет преступления по ст. 293 УК РФ («Халатность»).

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Также 18 апреля СУ СК России по Курганской области возбудил уголовное дело после нападения стаи собак на ребенка. Уточняется, что инцидент произошел 15 апреля в поселке Восточный. Группа собак атаковала несовершеннолетнюю девочку, возвращавшуюся домой из школы. В результате нападения пострадавшая получила раны.

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