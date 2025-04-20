Эксперт рассказала о негативных последствиях постоянного использования гаджетов

Современные технологии стали неотъемлемой частью жизни, однако их бесконтрольное использование, особенно детьми и подростками, может приводить к деформации ключевых аспектов развития: способности к эмпатии, живому диалогу, распознаванию невербальных сигналов. Об этом рассказала «Известиям» 20 апреля доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова.

«У детей, чье взаимодействие с миром подменяется экранами, не формируются базовые социальные «мышцы»: им сложнее выстраивать доверительные отношения, разрешать конфликты, проявлять гибкость в общении. У взрослых это может выражаться в росте тревожности, чувстве изоляции и даже депрессивных состояниях. При этом старшее поколение, активно осваивающее соцсети и мессенджеры, также рискует попасть в ловушку «цифрового одиночества», заменяя глубину реальных связей поверхностным онлайн-общением», — объяснила она.

По ее словам, чтобы бороться с бесконтрольным использованием гаджетов, нужно ограничить для детей экранное время, заменив его совместными играми, спортом, творчеством. Родителю нужно будет самому включиться в совместную деятельность с ребенком.

«Учите ребенка распознавать эмоции — свои и окружающих — через личный пример и обсуждение чувств. И здесь нам на помощь приходит «Я-сообщение» и умение договариваться. Так просто и так сложно сказать «мне грустно, когда я слышу от тебя отказ, пойдем сейчас сделаем это вместе», — сказала Булгакова.

Она предложила также создавать «технологические паузы», например за ужином или на прогулке, когда использование гаджетов под запретом.

Говоря о взрослых, она отметила, что им стоит проводить «цифровые детоксы»: выделять время без соцсетей и уведомлений. Также следует восстанавливать культуру живого общения: встречи с друзьями, семейные ритуалы без гаджетов.

«Работайте над осознанностью: задавайте себе вопрос «Зачем я сейчас беру телефон?» — это помогает прервать автоматизм», — посоветовала эксперт.

Она уточнила, что бороться нужно не с технологиями, а с их неконтролируемым потреблением. Баланс между онлайн- и офлайн-миром — лучшая профилактика любых негативных последствий.

«Взрослые, моделируя здоровое отношение к гаджетам, становятся примером для детей. Помните: человеческое соединение — это не Wi-Fi, оно требует присутствия, взгляда, интонации, объятий. И это невозможно заменить», — заключила Булгакова.

Ранее, 25 марта, сообщалось, что большинство опрошенных родителей (65%) ограничивают экранное время детям. Так, 67% объясняют это желанием, чтобы дети отдыхали без гаджетов: например, читали бумажные книги и играли в обычные, не онлайновые игры. При этом 60% переживают за зрение, 55% боятся, что возникнет цифровая зависимость, а 30% переживают за безопасность. Об этом говорится в результатах исследования «Лаборатории Касперского».