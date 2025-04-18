«Башнефть» (входит в «Роснефть») представила туристический проект «Маршруты Победы», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщили в пресс-службе «Роснефти», во время презентации проекта на АЗС в Уфе представители компании и эксперты в сфере туризма рассказали автомобилистам о памятных местах, которые расположены вблизи заправок. Среди пунктов маршрута — памятник генерал-майору Минигали Шаймуратову — легендарному командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. Памятник находится на Советской площади в центре Уфы. А в селе Верхнеяркеево расположен музей выдающегося летчика Мусы Гареева, дважды Героя Советского Союза. В Ишимбае над рекой Белой стоит памятник нефтяникам, павшим в боях за Родину. В городе Октябрьском расположен мемориальный ансамбль «Думы солдата», открытый в 1995 году.

В селе Мишкино можно посетить мемориальный комплекс, посвященный четырем Героям Советского Союза — Махмуту Актуганову, Ишмаю Ишкинину, Степану Казакову и Егору Орсаеву, а также народному герою Гази Загитову, который 30 апреля 1945 года в составе штурмовой группы под обстрелом врага одним из первых водрузил Красное Знамя на берлинский рейхстаг. В уфимском парке Победы вдоль центральной аллеи парка установлены гранитные стелы, символизирующие знамена, на которых золотыми буквами высечены имена 278 Героев Советского Союза и 39 Полных Кавалеров орденов Славы из Башкирии.

О памятных местах, которые можно посетить в регионе, расскажут ролл-апы, установленные на АЗС «Башнефть». Чтобы построить маршрут до памятного места в навигаторе, нужно навести камеру мобильного телефона на QR-код.