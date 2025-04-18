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Оглашение решения по делу отца сестер Хачатурян назначено на 21 апреля

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Бутырский суд Москвы 21 апреля огласит итоговое решение по делу бизнесмена Михаила Хачатуряна, который посмертно обвиняется в насилии над своими дочерьми и причинении им тяжкого вреда здоровью. Об этом «Известиям» сообщил один из адвокатов девушек.

По его словам, оглашение итогового решения запланировано на понедельник в 12:00.

Уголовное дело в отношении Хачатуряна, обвиняемого в том числе в сексуальном насилии, слушается в закрытом режиме.

Убийственный аргумент: зарезанного дочерьми Михаила Хачатуряна судят посмертно
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Ранее, 11 апреля, в Бутырском суде гособвинение потребовало признания вины Хачатуряна, а также прекращения уголовного преследования в связи с его смертью.

Хачатурян был убит 27 июля 2018 года. Тогда трех его дочерей арестовали и обвинили в убийстве по предварительному сговору. В 2019 году им предъявили окончательное обвинение, но в 2021 сестры Хачатурян официально были признаны потерпевшими в деле о насилии и побоях со стороны их отца.

После этого, в мае 2022 года, расследование было завершено, а обвинение в адрес бизнесмена Хачатуряна ужесточено из-за распространения им порнографических материалов с участием дочерей.

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