Вэнс заявил о подвижках в урегулировании конфликта на Украине
Американская сторона настроена оптимистично по поводу возможности завершения конфликта на Украине. Об этом 18 апреля сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс на встрече с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.
«Поскольку ведутся переговоры, я не буду предвосхищать их исход, но мы настроены оптимистично и надеемся, что сможем положить конец <конфликту>», — цитирует его агентство Reuters.
По словам Вэнса, за последние сутки по теме украинского урегулирования появились «несколько интересных вещей», о которых он сообщит Мелони в ходе встречи.
Днем американский госсекретарь Марко Рубио заявил на пресс-конференции, что США готовы помочь в урегулировании украинского конфликта, если обе стороны настроены на достижение мира. Он уточнил, что если мирное урегулирование невозможно в краткосрочной перспективе, то Вашингтон будет двигаться дальше.