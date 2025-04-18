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Вэнс заявил о подвижках в урегулировании конфликта на Украине

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Американская сторона настроена оптимистично по поводу возможности завершения конфликта на Украине. Об этом 18 апреля сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс на встрече с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

«Поскольку ведутся переговоры, я не буду предвосхищать их исход, но мы настроены оптимистично и надеемся, что сможем положить конец <конфликту>», — цитирует его агентство Reuters.

По словам Вэнса, за последние сутки по теме украинского урегулирования появились «несколько интересных вещей», о которых он сообщит Мелони в ходе встречи.

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Днем американский госсекретарь Марко Рубио заявил на пресс-конференции, что США готовы помочь в урегулировании украинского конфликта, если обе стороны настроены на достижение мира. Он уточнил, что если мирное урегулирование невозможно в краткосрочной перспективе, то Вашингтон будет двигаться дальше.

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