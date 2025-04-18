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Жителя Подмосковья приговорили к семи годам заключения за призывы к терроризму

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Фото: ФСБ России по Москве и Московской области
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Жителя Подмосковья приговорили к семи годам лишения свободы за публичные призывы к террористической деятельности. Об этом 18 апреля сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Москве и Московской области.

По данным следствия, 50-летний Мельников А. разместил в социальной сети содержащие признаки оправдания терроризма изображения и комментарии к ним. Уточняется, что в своих публикациях он также призывал к совершению преступлений по мотивам политической ненависти или вражды к сотрудникам правоохранительных органов.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») и п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

Второй Западный окружной военный суд признал фигуранта виновным и приговорил его к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Мужчине также запрещено заниматься администрированием интернет-ресурсов в течение трех лет.

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Официальный представитель управления ФСБ РФ по Республике Татарстан Алсу Хайрутдинова 14 апреля сообщила, что суд приговорил местного жителя к 17 годам лишения свободы за пропаганду терроризма. Установлено, что мужчина пропагандировал идеологию терроризма, осуществлял финансирование находящегося в международном розыске боевика международной террористической организации (МТО) и склонял участников террористического объединения к выезду в Сирию для вступления в МТО.

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