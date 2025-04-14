Житель Татарстана приговорен к 17 годам лишения свободы за пропаганду терроризма

Суд приговорил к 17 годам лишения свободы жителя Республики Татарстан за пропаганду терроризма. Об этом 14 апреля сообщила официальный представитель управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ по РТ Алсу Хайрутдинова.

«Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием наказания первых четырех лет в тюрьме, а оставшейся части наказания в исправительной колонии особого режима», — уточнила она.

Установлено, что уроженец Кукморского района республики пропагандировал идеологию терроризма, осуществлял финансирование находящегося в международном розыске боевика международной террористической организации (МТО) и склонял участников террористического объединения к выезду в Сирию для вступления в МТО.

На кадрах оперативной съемки, опубликованных УФСБ России по РТ, показано задержание фигуранта.

Сотрудники управления ФСБ по Челябинской области 8 апреля задержали жителя региона, который занимался террористической и экстремистской деятельностью. Мужчина распространял на своих страницах в социальных сетях призывы к совершению упомянутых видов преступлений.