Реклама
Прямой эфир
Мир
Рубио указал на готовность США помочь в урегулировании конфликта на Украине
Общество
Число пострадавших в результате пожара на рынке Геническа выросло до восьми
Экономика
В Raiffeisen опровергли информацию о приостановке продажи бизнеса в России
Общество
Мосгорсуд продлил арест экс-замминистру обороны Иванову на три месяца
Общество
В ЛНР наемник ВСУ из Австралии предстанет перед судом за участие в боевых действиях
Общество
В Челябинской области пресечен канал контрабанды военной продукции
Армия
«Народный фронт» передал военным технику в память о военкоре «Известий» Федорчаке
Общество
Попова назвала пригодными пляжи Крыма и Севастополя для летнего курортного сезона
Армия
ВС РФ поразили ключевые производственные объекты выпуска БПЛА на Украине
Мир
Рубио назвал условие отмены санкций ЕС против России
Мир
Лавров отметил динамику диалога стран после встречи Путина и главы МИД Ирана
Армия
ВС РФ освободили населенный пункт Валентиновка в ДНР
Политика
Путин продлил срок госслужбы до 14 июня 2026 года замглавы МИД РФ Галузину
Мир
В Кремле указали на отсутствие призывов стран Европы к миру на Украине
Наука и техника
Ученые с помощью нового оборудования проверили образец Туринской плащаницы
Мир
Песков сообщил о передаче Путиным послания верховному лидеру Ирана Хаменеи
Политика
Путин освободил Павловского от обязанностей посла РФ в Австралии
Сюжет:

Ветераны Великой Отечественной войны рассказали о пережитых в годы войны испытаниях

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Ветераны Великой Отечественной войны (ВОВ) 18 апреля рассказали «Известиям» об испытаниях, выпавших на их долю в годы противостояния с нацистской Германией. Видеоинтервью с теми, кто встретил разгром врага в 1945 году, размещены в разделе «Живая история» виртуального музея МИЦ «Известия» «Великая Победа».

Зиновию Петровичу Гольдбергу в 1941 году было всего восемь лет. Вместе с матерью и сестрой он жил в поселке Парголово под Ленинградом. Отца мальчика до войны репрессировали.

В блокадную пору мать Зиновия Петровича делала всё, чтобы спасти детей от голода. В конце концов, семье помогло то, что старшая сестра ветерана поступила в мединститут и устроилась на работу в госпиталь — студенты-медики получали повышенную норму хлеба.

Самое страшное блокадное воспоминание Зиновия Петровича — это один из походов на Неву за водой.

«Я иду к Неве, к саням у меня привязано ведро и кастрюли. И навстречу мне идет молодой человек с абсолютно стеклянными глазами. И буквально в двух шагах от меня он упал, и конец… Так люди умирали прямо на ходу. Этот случай, его стеклянные глаза, запомнились мне на всю жизнь», — рассказал ветеран.

Семью Гольдбергов эвакуировали в Казань летом 1942 года. По пути эвакуированные попали под бомбежку, но смогли выжить. Зиновий Петрович вернулся в Ленинград уже после войны и более 30 лет проработал там на машиностроительном заводе. Сейчас ветеран живет в немецком Кельне.

Большой путь в годы войны проделала и жительница Курска Мария Александровна Малюк, которой было 18 лет на момент немецкого вторжения. В 1941 году учащихся техникума, где она училась, мобилизовали на строительство укреплений.

Чуть позже студентов вызвали в военкомат и предложили отправиться на сельхозработы на черноморском побережье. В грузинском городе Кобулети курских волонтеров, в числе которых была и Мария Александровна, определили на трехмесячное обучение в школу связистов.

Весной 1944 года подразделение девушки прибыло в освобожденный Крым. Впоследствии ветеран прошла со своим подразделением всю Восточную Европу. Везде Красную армию ждали благодарные люди, рассказала ветеран.

Победу Мария Александровна встретила в Берлине — ее часть была дислоцирована недалеко от Рейхстага.

«Так мы и встретили День Победы. Плакали все, особенно девочки. Радовались, что всё благополучно обошлось и война закончилась», — поделилась женщина.

Память Победы: как воевали деды и отцы известных россиян
Герои Великой Отечественной войны смогли воспитать новых победителей

Ранее, 13 апреля, ветеран ВОВ Анатолий Парубин рассказал «Известиям» о взятии Вены Красной армией в 1945 году. По его словам, немцы взорвали почти все мосты через Дунай в городе, однако советским воинам удалось разминировать последнюю оставшуюся переправу.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025