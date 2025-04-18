Ветераны Великой Отечественной войны рассказали о пережитых в годы войны испытаниях

Ветераны Великой Отечественной войны (ВОВ) 18 апреля рассказали «Известиям» об испытаниях, выпавших на их долю в годы противостояния с нацистской Германией. Видеоинтервью с теми, кто встретил разгром врага в 1945 году, размещены в разделе «Живая история» виртуального музея МИЦ «Известия» «Великая Победа».

Зиновию Петровичу Гольдбергу в 1941 году было всего восемь лет. Вместе с матерью и сестрой он жил в поселке Парголово под Ленинградом. Отца мальчика до войны репрессировали.

В блокадную пору мать Зиновия Петровича делала всё, чтобы спасти детей от голода. В конце концов, семье помогло то, что старшая сестра ветерана поступила в мединститут и устроилась на работу в госпиталь — студенты-медики получали повышенную норму хлеба.

Самое страшное блокадное воспоминание Зиновия Петровича — это один из походов на Неву за водой.

«Я иду к Неве, к саням у меня привязано ведро и кастрюли. И навстречу мне идет молодой человек с абсолютно стеклянными глазами. И буквально в двух шагах от меня он упал, и конец… Так люди умирали прямо на ходу. Этот случай, его стеклянные глаза, запомнились мне на всю жизнь», — рассказал ветеран.

Семью Гольдбергов эвакуировали в Казань летом 1942 года. По пути эвакуированные попали под бомбежку, но смогли выжить. Зиновий Петрович вернулся в Ленинград уже после войны и более 30 лет проработал там на машиностроительном заводе. Сейчас ветеран живет в немецком Кельне.

Большой путь в годы войны проделала и жительница Курска Мария Александровна Малюк, которой было 18 лет на момент немецкого вторжения. В 1941 году учащихся техникума, где она училась, мобилизовали на строительство укреплений.

Чуть позже студентов вызвали в военкомат и предложили отправиться на сельхозработы на черноморском побережье. В грузинском городе Кобулети курских волонтеров, в числе которых была и Мария Александровна, определили на трехмесячное обучение в школу связистов.

Весной 1944 года подразделение девушки прибыло в освобожденный Крым. Впоследствии ветеран прошла со своим подразделением всю Восточную Европу. Везде Красную армию ждали благодарные люди, рассказала ветеран.

Победу Мария Александровна встретила в Берлине — ее часть была дислоцирована недалеко от Рейхстага.

«Так мы и встретили День Победы. Плакали все, особенно девочки. Радовались, что всё благополучно обошлось и война закончилась», — поделилась женщина.

Ранее, 13 апреля, ветеран ВОВ Анатолий Парубин рассказал «Известиям» о взятии Вены Красной армией в 1945 году. По его словам, немцы взорвали почти все мосты через Дунай в городе, однако советским воинам удалось разминировать последнюю оставшуюся переправу.