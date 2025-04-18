Число жертв атаки США на нефтяной порт в Йемене возросло до 58
Число жертв в результате атаки армии США на нефтяной порт Рас-Иса в Йемене возросло до 58. Об этом 18 апреля сообщило издание Al Mayadeen со ссылкой на министерство здравоохранения, подконтрольное радикальному йеменскому движению «Ансар Аллах» (хуситы).
«Число погибших в результате американских авиаударов по объекту Рас-Иса возросло до 58 человек», — указали ведомстве.
Отмечается, что еще 126 человек пострадали при атаке Соединенных Штатов.
О том, что американская армия уничтожила порт Рас-Иса, стало известно накануне. По данным Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM), этот порт использовался для морской поставки нефти, которую движение хуситов использовало «как орудие контроля и для получения экономической выгоды от присвоения прибыли от импорта.