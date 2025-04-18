Армия США уничтожила принадлежащий хуситам порт Рас-Иса
Американская армия уничтожила морской порт Рас-Иса, контролируемый радикальным йеменским движением «Ансар Аллах» (хуситы). Об этом 17 апреля сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) в социальной сети X (бывш. Twitter).
«Целью этих ударов было ослабить экономический источник власти хуситов, которые продолжают эксплуатировать и причинять большую боль своим соотечественникам. Этот удар не был направлен на то, чтобы навредить народу Йемена, который справедливо хочет сбросить иго хуситов и жить мирно», — говорится в заявлении.
По сообщениям ведомства, этот порт использовался для морской поставки нефти, которую движение хуситов использовало «как орудие контроля и для получения экономической выгоды от присвоения прибыли от импорта».
«Прибыль от этих незаконных продаж напрямую финансирует и поддерживает террористические усилия хуситов», — рассказали в CENTCOM.
17 апреля вооруженные силы США нанесли массированные удары по районам, контролируемым движением «Ансар Аллах» в Йемене. Уточняется, что порядка 14 ударов пришлись на район Аль‑Сабин в столице Йемена Сане. Также авиаударам подверглись провинции Саада и Эль-Джауф. По предварительным данным, в результате атаки США по жилому району Саны погиб один человек.
Американский президент Дональд Трамп 15 марта заявил, что отдал приказ военным о начале действий против йеменских хуситов. Вскоре центральное командование ВС Соединенных Штатов заявило о запуске крупномасштабной операции в Йемене.