Реклама
Прямой эфир
Мир
РФ не обсуждала с ООН подключение организации к Черноморской инициативе
Спорт
Овечкин забил 897-ю шайбу и обновил рекорд НХЛ
Происшествия
Два человека погибли и пять пострадали после стрельбы в Университете Флориды
Мир
Армия США уничтожила принадлежащий хуситам порт Рас-Иса
Мир
Украина и США подписали меморандум по соглашению об ископаемых
Мир
В Госдепе опровергли отказ России от предложения США по Украине
Мир
Гражданин США захватил пассажирский самолет в Белизе
Общество
В ГД предложили сделать день после Пасхи выходным
Мир
В ООН заявили о готовности включиться в новую Черноморскую инициативу
Мир
Рубио сообщил Лаврову о желании Трампа завершения конфликта на Украине
Мир
Посол КНР в РФ оценил последствия торговой политики США
Мир
В Италии указали на угрозу от торговых пошлин Трампа
Мир
Макрон назвал позитивными и конструктивными переговоры с союзниками по Украине
Мир
В раде назвали аферой намерение Украины купить реакторы для АЭС у Болгарии
Мир
Представители Botaş провели встречу с руководством компании «Газпром» в Петербурге
Мир
Глава МАГАТЭ призвал к сдержанности после атаки ВСУ на Запорожскую АЭС
Мир
В ХАМАС сообщили о готовности начать переговоры о прекращении огня в Газе
Сюжет:

Армия США уничтожила принадлежащий хуситам порт Рас-Иса

0
EN
Фото: REUTERS/Khaled Abdullah
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Американская армия уничтожила морской порт Рас-Иса, контролируемый радикальным йеменским движением «Ансар Аллах» (хуситы). Об этом 17 апреля сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) в социальной сети X (бывш. Twitter).

«Целью этих ударов было ослабить экономический источник власти хуситов, которые продолжают эксплуатировать и причинять большую боль своим соотечественникам. Этот удар не был направлен на то, чтобы навредить народу Йемена, который справедливо хочет сбросить иго хуситов и жить мирно», — говорится в заявлении.

По сообщениям ведомства, этот порт использовался для морской поставки нефти, которую движение хуситов использовало «как орудие контроля и для получения экономической выгоды от присвоения прибыли от импорта».

«Прибыль от этих незаконных продаж напрямую финансирует и поддерживает террористические усилия хуситов», — рассказали в CENTCOM.

Поразить ответом: хуситы обещают усилить удары по ВС США
Йеменское движение требует немедленного прекращения боевых действий в секторе Газа

17 апреля вооруженные силы США нанесли массированные удары по районам, контролируемым движением «Ансар Аллах» в Йемене. Уточняется, что порядка 14 ударов пришлись на район Аль‑Сабин в столице Йемена Сане. Также авиаударам подверглись провинции Саада и Эль-Джауф. По предварительным данным, в результате атаки США по жилому району Саны погиб один человек.

Американский президент Дональд Трамп 15 марта заявил, что отдал приказ военным о начале действий против йеменских хуситов. Вскоре центральное командование ВС Соединенных Штатов заявило о запуске крупномасштабной операции в Йемене.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025