В Молдавии оштрафовали настоятеля православной церкви за паломничество в РФ

Власти Молдавии оштрафовали настоятеля православной Свято-Георгиевской церкви в Кишиневе Николая Флоринского на €2 тыс. за паломничество в РФ. Об этом 18 апреля он сообщил в интервью «Известиям».

По его словам, служители церкви в 2024 году посетили святые места в России по благословлению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

«И вот буквально как подарок к Страстной седмице, как подарок правительства стали приходить многочисленные штрафы без решения суда, без вызовов судов о том, что тот, кто посетил в октябре-месяце прошлого года Москву, должен заплатить штраф», — рассказал Флоринский.

Настоятель добавил, что за 35 лет существования храма еще никогда не было такого напряжения между властью и православной церковью в Молдавии.

«Нашего митрополита никуда не приглашают на освящение, на просто какие-то большие праздники, как будто нашей церкви с ее многотысячными верующими не существует. Но именно последняя предвыборная кампания наложила некий отпечаток буквально на многих священнослужителей», — пояснил он.

Флоринский отметил, что Свято-Георгиевская церковь очень востребована не только среди русских, но и среди людей других национальностей, говорящих на русском языке.

Накануне епископа Маркелла, направлявшегося в Израиль за Благодатным огнем, задержали на паспортном контроле в аэропорту Кишинева и без объяснения причин изъяли документы.

В беседе с «Известиями» он рассказал, что, по его мнению, задержание было целенаправленным, а целью было его опоздание на рейс. При этом, по словам Маркела, обыск завершили еще за 40 минут до вылета, но паспорт вернули только на борту самолета через полчаса после отправления рейса.