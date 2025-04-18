В РПЦ назвали задержание молдавского епископа целенаправленным издевательством

Задержание епископа Молдавской митрополии Маркела в аэропорту Кишинева — целенаправленное издевательство со стороны властей республики. Об этом 18 апреля заявил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

«Совершенно вопиющее решение молдавских властей, целенаправленное издевательство над верующим православной церкви Молдовы, религиозной общины большинства молдаван. Лишить людей возможности прикоснуться к святыне, доставляемой из древнего града Иерусалима в Великую Субботу! Советники молдавских властей, очевидно далекие от христианства, думают, что они решат этим какую-то свою политическую задачу», — написал он в Telegram-канале.

Также на ситуацию отреагировали и представители молдавской оппозиции.

Депутат парламента Молдавии от блока «Победа» Регина Апостолова опубликовала пост в Telegram-канале, в котором отметила, что случай с задержанием епископа — не ошибка и не бюрократический сбой, а сознательная провокация и попытка лишить молдаван Благодатного огня именно от канонической православной церкви.

«Вместо того, чтобы объединять людей, власть сознательно стравливает верующих, превращая религию в политическое оружие. Что это, если не открытая дискриминация?» — написал лидер входящей в блок «Победа» партии «Шанс» Алексей Лунгу в Telegram-канале.

Партия социалистов Молдавии назвала произошедшее «террором против православной церкви» республики и потребовала публичных объяснений от руководства пограничной службы и официальных извинений перед архиепископом Маркелом. Заявление партии опубликовано в Telegram-канале.

В этот день епископа Маркела, направлявшегося в Израиль за Благодатным огнем, задержали на паспортном контроле в аэропорту Кишинева и без объяснения причин изъяли документы.

В беседе с «Известиями» он рассказал, что, по его мнению, задержание было целенаправленным, а целью было его опоздание на рейс. При этом, по словам Маркела, обыск завершили еще за 40 минут до вылета, но паспорт вернули только на борту самолета через полчаса после отправления рейса.