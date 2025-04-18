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Июльская погода: в Москве на Пасху будет +25 градусов

Воскресение Христово 20 апреля станет самым теплым за историю метеонаблюдений
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В воскресенье, 20 апреля, православные христиане отметят главный религиозный праздник года — Пасху. На этот раз Пасха пройдет в исключительных погодных условиях — в Москве температура воздуха в воскресенье, предварительно, прогреется до 26 градусов тепла, что может побить все рекорды метеонаблюдений этого дня. Подробнее о погоде 20 апреля в Москве и других регионах России, а также о причинах аномального тепла в столице — в материале «Известий».

Погода в Москве на Пасху, 20 апреля

Совсем недавно в Москву после потепления вернулись снег и минусовая температура. Однако с начала недели жители и гости столицы переодеваются в летнюю одежду. В пятницу, 18 апреля, температура воздуха, по прогнозам, прогреется до 21–24 градусов тепла, а в воскресенье она уже может составить июльские 25 градусов.

Как сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в пятницу, 18 апреля, ожидается облачная погода с прояснениями. Возможны кратковременные дожди и даже гроза. В выходные уже распогодится и по климату наступит июль.

Весна
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«По ночам не ниже +10...+13, в дневные часы воздух разогреется до +22...+25, а значит, вероятны повторы или падение рекордов тепла 1973 и 1995 годов», — написал Евгений Тишковец. По его словам, по статистике, 20-градусное тепло 20 апреля в столице наблюдается примерно раз в 13–15 лет.

По данным сайта «Архив погоды», 20 апреля 1995 года в 15:00 максимальная температура воздуха в Москве составила 23 градуса тепла.

Как ранее рассказал в интервью «Комсомольской правде» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, помимо рекорда 20 апреля, возможен и второй, поскольку с 1973 года температура воздуха 19 апреля еще не поднималась выше +23,6 градуса.

Причиной этой аномальной погоды стал мощный антициклон, принесший очень теплые воздушные массы с турецкого берега Средиземного моря. Жители столицы оказались в его теплой части.

Пасха
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Роман Вильфанд резюмирует, что Пасха 20 апреля 2025 года может стать одним из самых теплых дней в истории метеонаблюдений.

Какая погода ожидается в Москве на следующей неделе

Как сообщает Евгений Тишковец, летняя погода продержится до начала следующей недели. После этого она вернется к нормальным значениям апреля. По данным «Яндекс Погоды», во вторник, 22 апреля, температура воздуха составит около +22 градусов днем, а уже в среду она опустится до +12 градусов. В следующие выходные москвичей ждут привычные для апреля +8 градусов, возможен небольшой дождь.

Прогноз погоды на 20 апреля в регионах России

В Санкт-Петербурге ожидаются менее благоприятные погодные прогнозы на Пасху. Там 20 апреля обещают +8 градусов и небольшой дождь. Примерно такая же погода сохранится и в ближайшее время.

В Новосибирске 20 апреля воздух может прогреться до +6 градусов, но также возможен мокрый снег. После этого там ожидается потепление, и уже 23-го числа столбики термометров могут показать +15 градусов.

Владивосток
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Во Владивостоке в ближайшее время сильных перемен погоды ожидать не стоит. На Пасху там будет облачно с прояснениями и до +12 градусов тепла.

В южных городах России прогноз погоды на 20 апреля не такой благоприятный, как в столице. В Сочи на Пасху температура воздуха днем составит +14 градусов, на протяжении всего дня ожидается дождь. В Севастополе воздух прогреется до +15 градусов днем и будет пасмурно.

В Волгограде также ожидается благоприятная погода. 20-го числа там будет ясно и до +24 градуса. Похожие погодные условия будут и в Уфе. Там на Пасху прогнозируется 25 градусов тепла, однако возможен небольшой дождь.

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