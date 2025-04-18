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Врач предупредила об опасных красителях для яиц на Пасху

Врач Джутова: красители для яиц необходимо проверять на токсичность
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Приближается светлый праздник Пасхи, и многие россияне начинают готовиться к традиционному окрашиванию яиц. Врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова рассказала «Известиям» 18 апреля важные рекомендации по выбору безопасных красителей и альтернативные натуральные способы окрашивания.

При выборе магазинных красителей специалист советует в первую очередь обращать внимание на состав продукта. Важно убедиться в отсутствии токсичных химических веществ, отдавая предпочтение пищевым красителям с натуральной основой. Обязательно следует проверять наличие сертификатов безопасности и срок годности продукции.

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«Ознакомьтесь с инструкцией по использованию. Некоторые красители требуют разведения или особой подготовки перед использованием. Полезно ознакомиться с отзывами пользователей о красителе. Важные моменты, на которые стоит обратить внимание, — это удобство использования, насыщенность цвета и безопасность», — обратила внимание Джутова.

Эксперт предостерегает от использования опасных методов окрашивания. Категорически запрещено применять промышленные краски, строительные красители или любые составы, не предназначенные для пищевых продуктов. Особую опасность представляют краски с содержанием свинца и других тяжелых металлов. Также не рекомендуется подвергать яйца излишней термической обработке, если это не предусмотрено инструкцией производителя.

Для тех, кто хочет избежать химических красителей, врач предлагает несколько проверенных натуральных способов. Луковая шелуха придаст яйцам теплые оттенки от желтого до насыщенного коричневого. Свекольный сок обеспечит красивый красный цвет, а куркума — ярко-желтый. Зеленых оттенков можно добиться с помощью шпината или петрушки, а кофе или крепкий чай дадут благородный коричневый цвет.

17 апреля эксперт лаборатории «Гемотест», врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала «Известиям» о полезных рецептах на Пасху. По ее словам, если уменьшить количество сахара или использовать вместо него сахарозаменители, а вместо сливочного масла добавить в тесто творог, то калорийность кулича будет ниже. Глазурь, по словам эксперта, можно сделать не из сахара, а на основе низкокалорийного йогурта. Кроме того, некоторые используют при приготовлении кулича не обычную муку, а цельнозерновую, отруби и даже бананы.

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