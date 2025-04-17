Врач рассказала о полезных рецептах пасхальных угощений

Снизить калорийность пасхального угощения можно, если отойти от классического рецепта. Впрочем, если не злоупотреблять традиционными десертами в праздник, то экспериментировать с приготовлением не придется — достаточно соблюдать меру во время застолья. Как позволить себе отпраздновать Пасху, но при этом не навредить фигуре, «Известиям» 17 апреля рассказала эксперт лаборатории «Гемотест», врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

По ее словам, если уменьшить количество сахара или использовать вместо него сахарозаменители, а вместо сливочного масла добавить в тесто творог, то калорийность кулича будет ниже. Глазурь, по словам эксперта, можно сделать не из сахара, а на основе низкокалорийного йогурта. Кроме того, некоторые используют при приготовлении кулича не обычную муку, а цельнозерновую, отруби и даже бананы.

«Иногда кулич заменяют другими блюдами — паской (пирог с творогом, который вместо кулича выпекали на Юге России, в Молдавии, Румынии), печеньем и даже фруктовым желе. Калорийность этих блюд тоже можно контролировать, заменяя при приготовлении сытные ингредиенты на более легкие аналоги», — заявила врач.

Гастроэнтеролог обратила внимание, что изощряться с приготовлением аналогов традиционных угощений необязательно — достаточно соблюдать умеренность в употреблении десерта.

«Кулич мы едим не каждый день, и даже если он сделан по традиционному рецепту, 1–2 кусочка не нанесут урона фигуре», — уточнила она.

Однако этот принцип действует лишь при условии, что в остальное время человек придерживается принципов рационального здорового питания, употребляет в пищу фрукты, овощи, не слишком налегает на сладкое и находит время для физической активности.

Между тем если несколько дней налегать на пасхальные угощения, то это может привести к обострению хронических заболеваний пищеварительной системы, особенно если перед Пасхой человек соблюдал пост и в течение длительного времени не употреблял подобных блюд, отметила специалист.

Ранее, 16 апреля, шеф-кондитер Palmira Art Мария Преображенская рассказала «Известиям», как правильно выбрать кулич и творожную пасху для праздничного стола. По словам эксперта, при покупке кулича необходимо обратить внимание на внешний вид. Он должен быть ровным, не мятым, не деформированным. На куличе не должно быть видно отломов, трещин, он не должен крошиться. Это важно, потому что неправильная транспортировка и хранение кулича могут привести к потере товарного вида и качества изделия.