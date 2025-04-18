В России произошло 248 ДТП за минувшие сутки

За прошедшие сутки на российских дорогах произошло 248 ДТП, в которых погибли 19 и получил ранения 291 человек. 17 из погибших были пассажирами и водителями. Об этом 18 апреля сообщили «Известиям» в Госавтоинспекции МВД России.

В результате 69 ДТП, 30 из которых произошли на пешеходных переходах и 39 вне зоны их действия, погибли два пешехода, еще 68 получили ранения различной степени тяжести. В числе пострадавших 15 детей-пешеходов, 10 из которых получили травмы на пешеходных переходах.

С участием автобусов зафиксировано 16 ДТП, в которых погибших нет, но 22 участникам дорожного движения, среди которых четверо детей, потребовалась медпомощь. Причиной 11 происшествий с автобусами стало нарушение ПДД водителями других транспортных средств.

В Костроме водитель грузовика с полуприцепом на регулируемом перекрестке при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не предоставил преимущество в движении и столкнулся с двигавшимся ему навстречу междугородним автобусом, который перевозил 24 пассажира. В результате ДТП шесть пассажиров автобуса получили телесные повреждения и после оказания медпомощи направлены на амбулаторное лечение.

В четверг зарегистрировано 29 ДТП с участием несовершеннолетних, в результате которых ранения получил 31 юный участник дорожного движения, в том числе восемь детей-пассажиров, два велосипедиста и пять водителей мототранспорта в возрасте до 16 лет. Погибших детей нет.

В некоторых регионах страны продолжаются временные перекрытия или ограничения движения в связи неблагоприятной погодой или сложной паводковой ситуацией. Так, в Республике Северная Осетия — Алания в связи с ухудшением погодных условий на сопредельной территории с вечера 17 апреля действует временное прекращение движения на автодороге федерального значения А-161 Владикавказ – Нижний Ларс – граница с Республикой Грузия в направлении на выезд из РФ.

В Сахалинской области с утра 14 апреля из-за подмыва талыми водами и обрушения части дорожного полотна временно прекращено движение на 144 км автодороги регионального значения Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск.

В Алтайском крае из-за подтопления проезжей части паводковыми водами временно прекращено движение по одной из региональных автомобильных дорог. В Курганской области по той же причине прекращено движение по двум автодорогам регионального значения. В Красноярском крае в связи с подтоплением проезжей части ограничено движение грузовых автомобилей и автобусов на пяти автодорогах регионального значения.

Кроме того, вчера утром в Мурманске на 19-м км региональной автодороги «Подъезд к г. Североморску от ФАД Р-21 «Кола» водитель грузовика c полуприцепом в запрещенном месте выехал на встречную полосу дороги, где поочередно столкнулся с двумя легковыми автомобилями, каждым из которых управляла женщина-водитель. Одна из автомобилисток госпитализирована с травмами, вторая после оказания медицинской помощи направлена на амбулаторное лечение. Из-за ДТП движение на этом участке дороги было временно прекращено с утра до позднего вечера и осуществлялось в объезд. по организованному сотрудниками Госавтоинспекции объезду.

В преддверии выходных Госавтоинспекция обращает внимание водителей на необходимость строгого соблюдения ПДД в межсезонье. Повышение температуры воздуха, а также ее перепады между дневными и ночными значениями, увеличивают риск аварийности на дорогах из-за возможной наледи, осадков в виде дождя или мокрого снега, а также вызванного ими ограничения видимости. Автомобилистам следует быть внимательнее, избегать опасных маневров, снижать скорость, а также увеличивать интервал и дистанцию между транспортными средствами, отметили в ведомстве.

«Кроме того, соблюдение водительской дисциплины особенно необходимо, если в салоне вашей автомашины находятся дети-пассажиры, перевозить которых следует с соблюдением всех действующих требований безопасности. При планировании поездок на дальние расстояния в регионах с нестабильной паводковой ситуацией или плохими метеоусловиями рекомендуем следить за прогнозом погоды и информацией СМИ из мест перекрытий или ограничений движения. В случае негативного прогноза советуем на время воздержаться от использования личного автотранспорта при длительных поездках или заранее наметить себе маршруты безопасного объезда проблемных мест», — заявил «Известиям» заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.

9 апреля сообщалось, что за первые три месяца 2025 года в России произошло 24 тыс. ДТП, что на 1,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате этих аварий погибли 2,6 тыс. человек (–0,8%), ранены 30,6 тыс. (+1,4%).