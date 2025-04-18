«Манчестер Юнайтед» обыграл французский «Лион» в матче Лиги Европы
Футбольшая команда «Манчестер Юнайтед» 18 апреля победила в ответном домашнем матче четвертьфинала Лиги Европы против французского клуба «Лион».
Английский клуб смог победить в дополнительном времени, встреча завершилась со счетом 5:4 в их пользу. Победу команде принес защитник Харри Магуайр.
В полуфинале лиги «Манчестер Юнайтед» встретится с «Атлетиком» из Бильбао, уточняет «Спорт-Экспресс». Первый матч пройдет 1 мая в Испании, а ответный состоится 8 мая в Англии.
13 апреля петербургский «Зенит» обыграл на тот момент лидирующий в Российской премьер-лиге (РПЛ) «Краснодар» в матче 24-го тура. Встреча завершилась со счетом 4:1. По итогам игры «Зенит» набрал 50 очков.