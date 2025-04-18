В Сахалинской области объявлена лавинная опасность до 21 апреля
Лавинная опасность прогнозируется на территории Смирныховского района Сахалинской области. Об этом 18 апреля сообщили в МЧС по региону.
«В администрацию муниципального округа и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что соответствующий режим будет действовать в период с 19 по 21 апреля. Силы, предназначенные для ликвидации возможных последствий готовы к реагированию.
Ранее, 27 марта, сообщалось, что в Камчатском крае объявлено предупреждение о лавинной опасности из-за возможного схода снега со склонов. В ГУ МЧС по региону рекомендовали воздержаться от посещения склонов.