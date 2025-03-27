На Камчатке объявили лавинную опасность до 31 марта
В Камчатском крае объявлено предупреждение о лавинной опасности из-за возможного схода снега со склонов. Об этом 27 марта сообщили на сайте ГУ МЧС России по региону.
«В связи с повышенной опасностью схода лавин со склонов вулканов и сопок Камчатским региональным противолавинным центром объявлено предупреждение о лавинной опасности», — говорится в сообщении.
Уточняется, что соответствующий режим будет действовать в период с 28 по 31 марта включительно. В ГУ МЧС предупредили, что возможен самопроизвольный сход снежных масс на территории региона, и рекомендовали воздержаться от посещения склонов.
26 марта стало известно, что в восьми районах Сахалинской области ввели лавинную опасность. Сход лавин в регионе ожидается 27 и 28 марта. Отмечалось, что экстренные службы подготовлены к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации.