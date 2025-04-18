Мелони на встрече с Трампом призвала сделать Запад снова великим
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала сделать страны Запада снова великими во время встречи с президентом США Дональдом Трампом 17 апреля.
«Для меня Запад — это не просто географическое пространство, это цивилизация, и я хочу сделать эту цивилизацию более сильной. И хотя возникают проблемы между двумя сторонами Атлантики, наступило время сесть и вместе найти решения. Моя цель — сделать Запад великим снова, и, думаю, вместе мы сможем это сделать», — привела она свое высказывание в социальной сети X (бывш. Twitter).
При этом сам Трамп положительно оценил такое предложение.
«Мы можем», — заявил он.
Ранее, 15 марта, Мелони заявила, что Италия не будет отправлять свои войска на Украину. Она также призвала страны ЕС совместно с США работать над определением надежных и эффективных гарантий безопасности.