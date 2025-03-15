Правительство Италии объявило об отказе участвовать в военной миссии на Украине

Власти Италии исключают участие страны в возможной военной миссии на Украине после окончания конфликта, об этом говорится 15 марта в заявлении пресс-службы итальянского правительства.

Отмечается, что данное решение подтверждает премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

«Премьер-министр подтвердила, что Италия намерена продолжить работу с европейскими партнерами, а также с США для определения надежных и эффективных гарантий безопасности [Украине]. Она повторила, что участие страны в возможной военной миссии на земле не предусматривается», — говорится на сайте правительства.

В этот же день Мелони приняла участие в видеоконференции лидеров западных стран, посвященной украинскому конфликту. Виртуальный саммит созвал премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

В этот же день обозреватель итальянской газеты La Repubblica Джанлука Ди Фео написал, что вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область стало военной ошибкой, а также очень рискованной политической авантюрой. Он отметил, украинские власти хотели использовать нападение на регион как одну из карт в переговорах о возможном обмене территориями, однако предпринятый ими ход стал выигрышным для Москвы.

Между тем 7 марта Мелони предложила распространить пятую статью НАТО о коллективной обороне на Украину без ее участия в объединении. По словам итальянского премьера, такой вариант был бы «гарантией стабильной, долгосрочной и эффективной безопасности». Как заявил «Известиям» кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман, слова премьер-министра являются абсурдной попыткой Рима переключить на себя внимание СМИ.