Политолог назвал абсурдной идею Мелони включить Украину в статью об обороне НАТО

Заявление премьер-министра Италии Джорджи Мелони распространить на Украину пятую статью устава блока НАТО о коллективной обороне является абсурдной попыткой Рима переключить на себя внимание СМИ. Таким мнением с «Известиями» 7 марта поделился кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.

Ранее Мелони предложила распространить пятую статью Североатлантического альянса о коллективной обороне на Украину без ее участия в объединении. По словам итальянского премьера, такой вариант был бы «гарантией стабильной, долгосрочной и эффективной безопасности».

«Предложение премьер-министра Италии слишком абсурдно, чтобы о нем говорить всерьез. Подобными заявлениями Мелони может сильно разочаровать [президента США] Дональда Трампа, который до недавнего времени ей симпатизировал. Вероятно, кто-то в Риме решил переключить внимание мировых СМИ с [французского лидера] Эммануэля Макрона на собственную персону. Получилось глупо и неубедительно», — прокомментировал Фельдман.

По его словам, даже «самые отъявленные русофобы» не оценили рвение Мелони. Так, подчеркнул собеседник издания, Украину отказываются принимать в НАТО именно потому, что американцы и европейцы категорически не хотят брать ее под свой зонтик безопасности.

«Никто на Западе в здравом уме не примет на себя обязательство воевать за страну, которая имеет неурегулированный территориальный конфликт с Россией. Если Италия хочет предоставить режиму [президента Украины] Владимира Зеленского какие-то гарантии безопасности, то Мелони стоит рассказать об этом своим согражданам, которые явно не планируют отправляться в окопы под Киев», — заключил эксперт.

Незадолго до этого стало известно, что саммит Евросоюза 6 марта принял решение переориентировать Европейский инвестиционный банк на финансирование военных программ.