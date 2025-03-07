Премьер Италии Мелони предложила включить Украину в действие пятой статьи НАТО

Премьер-министр Итальянской Республики Джорджа Мелони предложила распространить действие пятой статьи устава блока НАТО на Украину. Позицию главы кабмина 6 марта приводит Bloomberg.

Пятая статьи устава НАТО посвящена коллективной обороне и обязывает членов блока защищать друг друга.

«Это отличается от вступления в НАТО, но это подразумевает распространение сферы действия стран НАТО и на Украину», — заявила она.

Незадолго до этого стало известно, что саммит Евросоюза 6 марта принял решение переориентировать Европейский инвестиционный банк на финансирование военных программ.