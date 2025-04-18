Исследование раскрыло траты россиян на празднование Пасхи

Почти половина россиян тратит на подготовку к Пасхе менее 1 тыс. рублей. Об этом в пятницу, 18 апреля, свидетельствует исследование Fix Price совместно с Институтом человека РОМИР, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Согласно проведенному опросу, Пасху празднуют 86% жителей России, причем среди респондентов старше 55 лет этот показатель достигает 90%. 67% опрошенных назвали праздник семейным, а 46% — религиозным.

Исследование показало, что 86% россиян отмечают Пасху в кругу семьи, тогда как только 7% проводят праздник с друзьями и 4% — в одиночестве.

В то время как на подготовку к празднику 48% россиян тратят до 1 тыс. рублей, 37% укладываются в сумму от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, а 12% выделяют до 5 тыс. рублей. Лишь 2% респондентов превышают этот порог.

Чаще всего пасхальный декор покупают в небольших магазинах у дома (47%) и гипермаркетах (43%). Маркетплейсы пользуются популярностью только у молодежи 18–24 лет (46%).

78% россиян не дарят подарков на Пасху, но 72% угощают близких и друзей. Среди тех, кто делает подарки, 33% выбирают тематические сувениры, 23% — товары для дома, а 20% — элементы декора. Жители Москвы дарят подарки чаще (28%), чем петербуржцы (18%).

Главной пасхальной традицией остается покраска яиц: ее соблюдает 71% опрошенных. В Санкт-Петербурге этот показатель выше (76%), чем в Москве (64%).

Ранее в этот день «Известия» ознакомились с данными аналитики Moneyplace, которые раскрыли, что россияне в преддверии Пасхи в 2025 году потратили на тематические товары около 135 млн рублей, что в 2,8 раза больше, чем годом ранее. Так, наибольшим спросом в этом году в онлайн-маркетах пользуются кулинарные товары: в онлайн-маркетах приобрели почти 112 тыс. комплектов пищевых красителей и свыше 98 тыс. кондитерских посыпок.