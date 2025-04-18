Реклама
Прямой эфир
Мир
РФ не обсуждала с ООН подключение организации к Черноморской инициативе
Спорт
Овечкин забил 897-ю шайбу и обновил рекорд НХЛ
Происшествия
Два человека погибли и пять пострадали после стрельбы в Университете Флориды
Мир
Армия США уничтожила принадлежащий хуситам порт Рас-Иса
Мир
Украина и США подписали меморандум по соглашению об ископаемых
Мир
В Госдепе опровергли отказ России от предложения США по Украине
Мир
Гражданин США захватил пассажирский самолет в Белизе
Общество
В ГД предложили сделать день после Пасхи выходным
Мир
В ООН заявили о готовности включиться в новую Черноморскую инициативу
Мир
Рубио сообщил Лаврову о желании Трампа завершения конфликта на Украине
Мир
Посол КНР в РФ оценил последствия торговой политики США
Мир
В Италии указали на угрозу от торговых пошлин Трампа
Мир
Макрон назвал позитивными и конструктивными переговоры с союзниками по Украине
Мир
В раде назвали аферой намерение Украины купить реакторы для АЭС у Болгарии
Мир
Представители Botaş провели встречу с руководством компании «Газпром» в Петербурге
Мир
Глава МАГАТЭ призвал к сдержанности после атаки ВСУ на Запорожскую АЭС
Мир
В ХАМАС сообщили о готовности начать переговоры о прекращении огня в Газе

Исследование раскрыло траты россиян на празднование Пасхи

Исследование: большинство россиян тратят до 3 тыс. рублей на празднование Пасхи
0
EN
Фото: РИА Новости/Варвара Гертье
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Почти половина россиян тратит на подготовку к Пасхе менее 1 тыс. рублей. Об этом в пятницу, 18 апреля, свидетельствует исследование Fix Price совместно с Институтом человека РОМИР, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Согласно проведенному опросу, Пасху празднуют 86% жителей России, причем среди респондентов старше 55 лет этот показатель достигает 90%. 67% опрошенных назвали праздник семейным, а 46% — религиозным.

Исследование показало, что 86% россиян отмечают Пасху в кругу семьи, тогда как только 7% проводят праздник с друзьями и 4% — в одиночестве.

В то время как на подготовку к празднику 48% россиян тратят до 1 тыс. рублей, 37% укладываются в сумму от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, а 12% выделяют до 5 тыс. рублей. Лишь 2% респондентов превышают этот порог.

Чаще всего пасхальный декор покупают в небольших магазинах у дома (47%) и гипермаркетах (43%). Маркетплейсы пользуются популярностью только у молодежи 18–24 лет (46%).

78% россиян не дарят подарков на Пасху, но 72% угощают близких и друзей. Среди тех, кто делает подарки, 33% выбирают тематические сувениры, 23% — товары для дома, а 20% — элементы декора. Жители Москвы дарят подарки чаще (28%), чем петербуржцы (18%).

Главной пасхальной традицией остается покраска яиц: ее соблюдает 71% опрошенных. В Санкт-Петербурге этот показатель выше (76%), чем в Москве (64%).

Пасхальный клич: сколько россияне потратили на подготовку к празднику
Спрос на куличи, яйца и красители вырос в два-три раза

Ранее в этот день «Известия» ознакомились с данными аналитики Moneyplace, которые раскрыли, что россияне в преддверии Пасхи в 2025 году потратили на тематические товары около 135 млн рублей, что в 2,8 раза больше, чем годом ранее. Так, наибольшим спросом в этом году в онлайн-маркетах пользуются кулинарные товары: в онлайн-маркетах приобрели почти 112 тыс. комплектов пищевых красителей и свыше 98 тыс. кондитерских посыпок.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025