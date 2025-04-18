Россияне потратили на пасхальные товары около 135 млн рублей

Готовясь к Пасхе, россияне в 2025 году потратили на пасхальные товары около 135 млн рублей, что в 2,8 раза больше, чем годом ранее. Это в пятницу, 18 апреля, следует из данных аналитики Moneyplace, которые есть в распоряжении «Известий».

Аналитики изучили продажи на маркетплейсах Ozon и Wildberries в апреле текущего года и сравнили с аналогичным периодом 2024 года.

Так, наибольшим спросом в этом году в онлайн-маркетах пользуются кулинарные товары: в онлайн-маркетах приобрели почти 112 тыс. комплектов пищевых красителей и свыше 98 тыс. кондитерских посыпок. Формы для запекания купили 22 тыс. штук. В топе также декор для выпечки (более 94 тыс. покупок) и глазурь (ее купили свыше 41 тыс. раз). Популярны наклейки для яиц (57,7 тыс.).

Аналитики Контур.Маркета проанализировали 6 млн чеков за апрель в ретейле и также отмечают рост интереса потребителей к продуктам для приготовления домашней выпечки в преддверии праздника.



«Средний чек за готовый пасхальный кулич в текущем месяце составляет 449 руб. Его средняя стоимость в сравнении с апрелем прошлого года увеличилась на 12%. Основной вклад в рост цены внесли составляющие — молоко (+5%), сахар (+11%), сливочное масло (+22%). Кроме того, подорожали посыпка и изюм, но это, в отличие от куличей, продажи которых сократились на 23%, не повлияло на снижение потребительского спроса — из чего можно предположить, что все больше потребителей отказываются от готовых куличей из магазина в пользу домашних», — пояснила аналитик Контур.Маркета Ксения Корзан.

Аналитик Moneyplace Анастасия Романова, добавляет, что большое внимание уделяется декору. Для украшения стола и создания праздничного настроения, рассказала аналитик, приобретались расписные тарелки и блюда (27,7 тыс.), свечи (7,2 тыс.), скатерти (5,4 тыс.) и пасхальные фигурки для композиций (6,8 тыс.).

«По сравнению с прошлым годом больше всего в относительном выражении выросла выручка от реализации пасхальных свечей (1283,15%), корзин для сервировки (446,05%), наборов для поделок (433,69%), форм для запекания (249,83%), украшений и декораций к Пасхе (217,71%), пасхальных тарелок и блюд (139,31%), скатертей (150,31%), фигурок цыплят (149%)», — резюмировала она.

Ранее, 16 апреля, шеф-кондитер Palmira Art Мария Преображенская рассказала «Известиям», как правильно выбрать кулич и творожную пасху для праздничного стола. По словам эксперта, при покупке кулича необходимо обратить внимание на внешний вид. Он должен быть ровным, не мятым, не деформированным. На куличе не должно быть видно отломов, трещин, он не должен крошиться. Это важно, потому что неправильная транспортировка и хранение кулича могут привести к потере товарного вида и качества изделия.