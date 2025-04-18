На Украине суд арестовал 51 участок с залежами лития
На Украине Печерский районный суд Киева наложил арест на участки Полоховского месторождения лития. Об этом 17 апреля сообщило NV.
«Арест был осуществлен в рамках производства, которое расследуется еще с 2016 года. В то время прокуратура открыла дело по факту якобы незаконного получения разрешения на добычу лития. Через девять лет расследование решили возобновить, несмотря на то, что за специальное разрешение компания заплатила 119 млн грн в госбюджет», — уточняет издание.
Всего по решению суда арестован 51 участок. Их владельцем был предприниматель Сергей Табалов — директор ООО «Укрлитийдобыча».
В результате был остановлен единственный в стране проект с действующим спецразрешением.
Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков 31 марта в беседе с «Известиями» указал на негативные последствия для Киева из-за сделки по ископаемым. Он также отметил, что любое решение повлечет за собой неблагоприятные результаты для действующего украинского руководства.